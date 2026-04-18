Clinch Legends: побочные квесты, интерфейс и обучение. Почему "просто сделать" не работает?

Продолжаем делиться тем, как на самом деле собирается Clinch Legends — экшен RPG, которую мы разрабатываем совместно с Nuama Games.
Побочные квесты
Побочные задания оказались не такими простыми, как казалось в начале. Хотелось дать игроку выбор, но при этом не плодить кучу контента, который никто не увидит. В итоге решения сделали небольшими, но с влиянием ближе к финалу квеста.
И тут началось самое интересное: даже такой подход тянет за собой массу логики. Нужно учитывать, что игрок может найти квестовый предмет раньше времени, встретить нужного персонажа не в тот момент или вообще частично пройти квест в обход. Таких сценариев много, и каждый приходится продумывать.
Обучение
Раньше у нас было классическое обучение через текст. Работало так себе, если честно. Сейчас сделали иначе: игрок сразу попадает в ситуацию: выходит из дома, находит манекен с оружием, подбирает его и сразу осваивает инвентарь. Потом пробует бой на том же манекене. Без лишних объяснений, всё через действие.
В итоге игра начинает объяснять себя сама, и это ощущается куда лучше с первых минут. Потихоньку собираем все воедино и уверенно движемся к демо-версии!
Удачи, ребята) А появление квестовых предметов лучше строго прописать к этапу квеста (без продвижения в квесте до определенного этапа предмет в мире не заспавнится).