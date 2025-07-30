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Clinch Legends 2026 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.9 8 оценок

Интриги, магия и осадные машины: представлен первый тизер Clinch Legends от российских разработчиков

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Российские разработчики Antelus Games и Nuama Games представили первый тизер Clinch Legends — ролевой игры в мрачном средневековом мире, где игрокам предстоит прожить истории героев, связанных предательством, братством, любовью и жестокой войной.

Проект делает ставку на сюжет и моральную неоднозначность. Игроки будут управлять разными персонажами, каждая глава раскроет новые тайны вселенной и объединит героев в борьбе против общего врага. Истории пересекаются, а принятые решения повлияют на развитие событий.

В Clinch Legends представлены уникальные классы: от классических воинов и инженеров, разбирающихся в осадных машинах, до магов, друидов и коварных проныр — мастеров шпионажа и психологического давления. Каждый персонаж получит собственную систему прокачки и стиль игры.

Игра предложит продвинутую боевую механику с множеством тактических решений и стратегических возможностей. Обещают не просто сражения, а глубокое погружение в мир, где ничто не делится на чёрное и белое, а каждый выбор имеет последствия.

Проект выйдет в VK Play и Steam, но пока не имеет точной даты выхода.

14
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alex40001

это хуже даже чем бета "краденый пепел"(Of Ash and Steel)

4
Вадим Якимов

уууххх..лютая ассетчина..((

3
GleamingUngus

Выглядит многообещающе.
Если проект выйдет удачным, то кое кого ожидают неудобные вопросы XD

2
GleamingUngus

Этот комментарий для эмодзи "какашка"
Чтобы какахи не размазывать по чату, ставьте их тут.

2
WerGC

анимация конечно пипец но уж точно лучше смуты

2
JackReacher

Картинка ничего, но анимации опять такие деревянные, что больно

1
Alex40001
В Clinch Legends представлены уникальные классы: от классических воинов и инженеров, разбирающихся в осадных машинах, до магов, друидов и коварных проныр — мастеров шпионажа и психологического давления. Каждый персонаж получит собственную систему прокачки и стиль игры.

ээээ а ну конечно уникальные классы и умения с уникальной прокачкой уникальные ассеты уникальные звуковые эффекты уникальное освещение уникальные буквы... уникальная игра одним словом нигде такого не было и вот опять

1
Eclair_93

Если исправят анимации и не будет пустой как Смута, то выглядит многообещающе.

1
AndruhaGruz

Добро пожаловать в 2010.

GleamingUngus

Мне тоже напомнило Gothic 3 и немного Kingdom Come: Deliverance
Но в этом плохого нет ничего.
Все стараются найти баланс по графике и производительности.
Главное чтобы играть в это было интересно

2
нитгитлистер
истории героев, связанных предательством, братством, любовью и жестокой войной.

любой отечественный фильм про войну, да и не только отечественный...
посмотрел трейлер. анимация напомнила русы против ящеров. графика тоже весьма... своеобразная стилитика не каждому зайдет. наверное стоит дождаться релиза потому что пока не очень

Extor Menoger

главное не вспоминать сто пицотый фильм про перл харбор.