Интриги, магия и осадные машины: представлен первый тизер Clinch Legends от российских разработчиков

Российские разработчики Antelus Games и Nuama Games представили первый тизер Clinch Legends — ролевой игры в мрачном средневековом мире, где игрокам предстоит прожить истории героев, связанных предательством, братством, любовью и жестокой войной.
Проект делает ставку на сюжет и моральную неоднозначность. Игроки будут управлять разными персонажами, каждая глава раскроет новые тайны вселенной и объединит героев в борьбе против общего врага. Истории пересекаются, а принятые решения повлияют на развитие событий.
В Clinch Legends представлены уникальные классы: от классических воинов и инженеров, разбирающихся в осадных машинах, до магов, друидов и коварных проныр — мастеров шпионажа и психологического давления. Каждый персонаж получит собственную систему прокачки и стиль игры.
Игра предложит продвинутую боевую механику с множеством тактических решений и стратегических возможностей. Обещают не просто сражения, а глубокое погружение в мир, где ничто не делится на чёрное и белое, а каждый выбор имеет последствия.
Проект выйдет в VK Play и Steam, но пока не имеет точной даты выхода.
это хуже даже чем бета "краденый пепел"(Of Ash and Steel)
уууххх..лютая ассетчина..((
Выглядит многообещающе.
Если проект выйдет удачным, то кое кого ожидают неудобные вопросы XD
Этот комментарий для эмодзи "какашка"
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анимация конечно пипец но уж точно лучше смуты
Картинка ничего, но анимации опять такие деревянные, что больно
ээээ а ну конечно уникальные классы и умения с уникальной прокачкой уникальные ассеты уникальные звуковые эффекты уникальное освещение уникальные буквы... уникальная игра одним словом нигде такого не было и вот опять
Если исправят анимации и не будет пустой как Смута, то выглядит многообещающе.
Добро пожаловать в 2010.
Мне тоже напомнило Gothic 3 и немного Kingdom Come: Deliverance
Но в этом плохого нет ничего.
Все стараются найти баланс по графике и производительности.
Главное чтобы играть в это было интересно
любой отечественный фильм про войну, да и не только отечественный...
посмотрел трейлер. анимация напомнила русы против ящеров. графика тоже весьма... своеобразная стилитика не каждому зайдет. наверное стоит дождаться релиза потому что пока не очень
главное не вспоминать сто пицотый фильм про перл харбор.