Интриги, магия и осадные машины: представлен первый тизер Clinch Legends от российских разработчиков

Российские разработчики Antelus Games и Nuama Games представили первый тизер Clinch Legends — ролевой игры в мрачном средневековом мире, где игрокам предстоит прожить истории героев, связанных предательством, братством, любовью и жестокой войной.

Проект делает ставку на сюжет и моральную неоднозначность. Игроки будут управлять разными персонажами, каждая глава раскроет новые тайны вселенной и объединит героев в борьбе против общего врага. Истории пересекаются, а принятые решения повлияют на развитие событий.

В Clinch Legends представлены уникальные классы: от классических воинов и инженеров, разбирающихся в осадных машинах, до магов, друидов и коварных проныр — мастеров шпионажа и психологического давления. Каждый персонаж получит собственную систему прокачки и стиль игры.

Игра предложит продвинутую боевую механику с множеством тактических решений и стратегических возможностей. Обещают не просто сражения, а глубокое погружение в мир, где ничто не делится на чёрное и белое, а каждый выбор имеет последствия.

Проект выйдет в VK Play и Steam, но пока не имеет точной даты выхода.