"Ад начинается здесь": опубликован кровавый геймплейный трейлер хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival

Saber представила геймплейный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival — новой игры по культовой хоррор-франшизе «Восставший из ада». Главным открытием ролика стало возвращение Дага Брэдли: его мрачный голос вновь оживляет Пинхеда, задавая тон всей атмосфере игры. Особенно выделяется фраза, ставшая лейтмотивом трейлера: «Ты ничего не знаешь об истинной красоте страданий».

В центре сюжета — Эйдан, мужчине предстоит бросить вызов тёмным силам, чтобы спасти свою возлюбленную из рук таинственного культа. В трейлере он решает зловещие головоломки, исследует мрачные локации и вступает в схватки с демонами из мира сенобитов.

Интересно, что на официальном YouTube-канале Saber ролик пока не опубликован — видео утекло раньше времени. По слухам, полноценная презентация может состояться на Xbox Partner Preview вечером 20 ноября.

Hellraiser: Revival выходит в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещая вернуть поклонников в извращённый мир боли и искушений, знакомый по творчеству Клайва Баркера.