"Ад начинается здесь": опубликован кровавый геймплейный трейлер хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival

Saber представила геймплейный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival — новой игры по культовой хоррор-франшизе «Восставший из ада». Главным открытием ролика стало возвращение Дага Брэдли: его мрачный голос вновь оживляет Пинхеда, задавая тон всей атмосфере игры. Особенно выделяется фраза, ставшая лейтмотивом трейлера: «Ты ничего не знаешь об истинной красоте страданий».
В центре сюжета — Эйдан, мужчине предстоит бросить вызов тёмным силам, чтобы спасти свою возлюбленную из рук таинственного культа. В трейлере он решает зловещие головоломки, исследует мрачные локации и вступает в схватки с демонами из мира сенобитов.
Интересно, что на официальном YouTube-канале Saber ролик пока не опубликован — видео утекло раньше времени. По слухам, полноценная презентация может состояться на Xbox Partner Preview вечером 20 ноября.
Hellraiser: Revival выходит в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещая вернуть поклонников в извращённый мир боли и искушений, знакомый по творчеству Клайва Баркера.
Проект выглядит довольно-смелым,надеюсь цензуре не подвергнут
В играх по книгам Клайва Баркера всегда были кровь, кишки и расчленёнка, с обнажёнкой. Так что думаю нет, не подвергнут
Фу какаято мерзость. Чуть не блеванул. Зачем такое публиковать?
Чтобы тебе было приятно🤪
Какая ранимая пуся.
Ля обожаю его книгу Сотканный мир и игрулю Jericho, надеюсь эта игра не подведет
Ууу.... мяско. Жду, жду )
Мммм, вкусненько! Ждем!
кондемнед 3
Фига..се.
после пейнкиллера очкую строить надежды на сайберов.
Дак его польские трэшеделы делали
Вроде не мультиплеерная срань будет. Уже неплохо.
О да. Это будет шедевр! Я давно о таком мечтал!!! Обожаю 8 частей Восставшего из ада.
Да не, 7 и 8 уже совсем не то. А остальные вполне себе, особенно пятая.
Я тоже фанат🤘😎
Первые 2 классика, 3 и 4 хороши, 5 - по-своему самобытна, а дальше мусор.