Clive Barker's Hellraiser: Revival 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, От первого лица
7.8 70 оценок

"Ад начинается здесь": опубликован кровавый геймплейный трейлер хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival

butcher69 butcher69

Saber представила геймплейный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival — новой игры по культовой хоррор-франшизе «Восставший из ада». Главным открытием ролика стало возвращение Дага Брэдли: его мрачный голос вновь оживляет Пинхеда, задавая тон всей атмосфере игры. Особенно выделяется фраза, ставшая лейтмотивом трейлера: «Ты ничего не знаешь об истинной красоте страданий».

В центре сюжета — Эйдан, мужчине предстоит бросить вызов тёмным силам, чтобы спасти свою возлюбленную из рук таинственного культа. В трейлере он решает зловещие головоломки, исследует мрачные локации и вступает в схватки с демонами из мира сенобитов.

Интересно, что на официальном YouTube-канале Saber ролик пока не опубликован — видео утекло раньше времени. По слухам, полноценная презентация может состояться на Xbox Partner Preview вечером 20 ноября.

Hellraiser: Revival выходит в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещая вернуть поклонников в извращённый мир боли и искушений, знакомый по творчеству Клайва Баркера.

QAnon
21
shecter

Проект выглядит довольно-смелым,надеюсь цензуре не подвергнут

17
SiriusPM

В играх по книгам Клайва Баркера всегда были кровь, кишки и расчленёнка, с обнажёнкой. Так что думаю нет, не подвергнут

2
Playground_man

Фу какаято мерзость. Чуть не блеванул. Зачем такое публиковать?

11
Игнатий Лапкин

Чтобы тебе было приятно🤪

7
Котян Сутоевич

Какая ранимая пуся.

6
selfreaver

Ля обожаю его книгу Сотканный мир и игрулю Jericho, надеюсь эта игра не подведет

9
North235

Ууу.... мяско. Жду, жду )

7
Romanchek

Мммм, вкусненько! Ждем!

7
hom1e

кондемнед 3

6
dartender

Фига..се.

6
InspiringEben

после пейнкиллера очкую строить надежды на сайберов.

5
Night Driving Avenger

Дак его польские трэшеделы делали

5
cthulhu42

Вроде не мультиплеерная срань будет. Уже неплохо.

2
Pirat13666

О да. Это будет шедевр! Я давно о таком мечтал!!! Обожаю 8 частей Восставшего из ада.

5
Blue Rose

Да не, 7 и 8 уже совсем не то. А остальные вполне себе, особенно пятая.

1
Игнатий Лапкин

Я тоже фанат🤘😎

1
Sergio Rus

Первые 2 классика, 3 и 4 хороши, 5 - по-своему самобытна, а дальше мусор.

