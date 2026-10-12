Авторы Hellraiser: Revival привлекли координаторов интимных сцен ради озвучки

Индустрия озвучивания интерактивных хорроров столкнулась с необычной производственной практикой при создании недавно вышедшей игры Hellraiser: Revival. Британский актер Джеймс Александр, подаривший голос сразу нескольким персонажам проекта, раскрыл неожиданные подробности студийных сессий. Как выяснилось, для записи звуковых дорожек разработчики наняли профессионального координатора интимных сцен по имени Розанна..

Привлечение подобных экспертов к чисто голосовому продакшену стало редким прецедентом для видеоигровой индустрии. По словам актера, специфика вселенной писателя Клайва Баркера потребовала от команды предельной точности в передаче фирменной концепции боли как высшего наслаждения. Специалистов пригласили в студию специально для того, чтобы помочь артистам достоверно передать психосексуальный подтекст происходящего и сохранить рабочую атмосферу у микрофона.

Они действительно хотели подойти к каждой деликатной теме с максимальным уважением и сделать все настолько осторожно, насколько это возможно.

- Джеймс Александр, актер озвучивания

Сложнейшей частью работы оказалась озвучка оккультных фанатиков, поклоняющихся потустороннему владыке лабиринта Левиафану. Исполнителю пришлось зачитывать ритуальные молитвы непосредственно во время сексуальных актов и членовредительства. В процессе записи режиссеры и сценаристы следили за тем, чтобы актеры у микрофона не сбивались на банальные вопли агонии, а соблюдали тонкую грань между страданиями и чувственным экстазом.

Джеймс Александр признался, что от участников процесса потребовалось отложить в сторону хихикающего фаната и оставаться профессионалами. После первого дубля молитвы постановщики попросили исполнителя скорректировать интонацию и добавить отчетливый акцент плотского удовольствия в финале фразы. Наличие координатора помогло артистам быстро справиться со смущением перед столь специфическими требованиями сценария.

Запись голосовых дорожек проходила в лондонском подразделении студии Pitstop Productions в Кройдоне. Примечательно, что эта же звуковая команда ранее отвечала за запись персонажей для ролевого хита Baldur's Gate 3 и экшена Space Marine 2.

Помимо религиозных фанатиков, Джеймс Александр озвучил в игре сержанта Хикса, персонажа по имени Шон и безымянную жертву, чью мучительную казнь авторы растянули на 1.5 минуты хронометража.