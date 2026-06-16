Дата выхода Clive Barker's Hellraiser: Revival назначена на октябрь

У мрачной игры в жанре survival horror от Saber Interactive, основанной на кинофраншизе Клайва Баркера, появился новый трейлер, приуроченный к объявлению даты выхода. Релиз игры назначен на 8 октября 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Цифровое и физическое стандартное издание скоро будет доступно для предварительного заказа по цене 39,99 долларов, а Deluxe-издание за 49,99 долларов также будет доступно для предварительного заказа до релиза. При предварительном заказе любого издания вы получите эксклюзивные внутриигровые скины для пистолета Labyrinth и пилы Martyr на момент релиза. Кроме того, в коллекционные издания входит множество эксклюзивных лицензированных предметов коллекционирования.