Экстремальный хоррор Hellraiser: Revival получил возрастной рейтинг - разработчикам ничего не пришлось вырезать

Будущий хоррор Hellraiser: Revival от студии Saber Interactive успешно прошёл классификацию ESRB, несмотря на крайне жёсткий контент. По словам разработчиков, игра получила возрастной рейтинг без каких-либо правок или удалённых сцен.

Об этом рассказал креативный директор студии Тим Уиллитс. Он подтвердил, что команда уже получила рейтинг от американского регулятора и при этом не была вынуждена сокращать или изменять содержимое игры.

Hellraiser: Revival позиционируется как мрачный survival-хоррор, вдохновлённый одноимённой киносерией. Проект содержит большое количество графического насилия, кровавых сцен, а также элементы эротики и тематики BDSM. Например, одна из вступительных сцен демонстрирует продолжительный эпизод садомазохистского ритуала с использованием крюков и других острых предметов.

Обычно подобный контент может вызвать проблемы при получении рейтинга, особенно в Северной Америке, где регуляторы традиционно строже относятся к сексуальным сценам. Тем не менее игра всё же получила одобрение без изменений, что разработчики считают большим достижением.

Теперь студии предстоит пройти классификацию и в других регионах. В Европе правила отличаются: организации вроде PEGI и немецкой USK обычно строже относятся к чрезмерному насилию, но менее критичны к сексуальному контенту. В Австралии же отдельное внимание уделяют сценам с употреблением наркотиков.

Поэтому пока остаётся открытым вопрос, сможет ли Hellraiser: Revival выйти по всему миру в одной версии или для отдельных стран придётся подготовить изменённые издания.

Разработчики ранее отмечали, что намерены максимально использовать взрослый рейтинг и не смягчать атмосферу оригинальной франшизы. По словам Уиллитса, команда хочет вызывать у игроков сильные эмоции — вплоть до шока от происходящего на экране.

Дата выхода Hellraiser: Revival пока не объявлена.