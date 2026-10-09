Французский ютубер потерял канал на 190 тысяч подписчиков из-за геймплея Clive Barker's Hellraiser: Revival

Французский ютубер и стример j0nathan, известный контентом по Assassin’s Creed и Resident Evil, публично обратился к YouTube после удаления своего канала с почти 190 тысячами подписчиков. 8 октября 2026 года он опубликовал пост, в котором заявил, что канал заблокировали по ошибке. По словам автора, речь шла об обычном геймплее видеоигры Clive Barker’s Hellraiser: Revival, а не о контенте, предназначенном для сексуального удовлетворения.
Мы рассмотрели ваш контент и обнаружили серьезные или повторные нарушения нашей политики в отношении секса и наготы. По этой причине мы удалили ваш канал с YouTube.
Ютубер призвал YouTube провести повторное серьезное рассмотрение дела и выразил готовность идти дальше - воспользоваться европейским законом о цифровых услугах (DSA) и обратиться к адвокату. Он подчеркнул, что предпочел бы решить вопрос мирно. Также он отдельно тегнул издателей и разработчиков игры SaberGames и HellraiserGame, надеясь на их вмешательство.
Судьба любого клоуна-стримера. Скатертью по жопе. Ей-богу, найдите нормальную работу, гуманитарные дебичи! Поколение жертв ОГЭ.
Разрабы могилы бы и прикрутить цензуру, на музыку то сделали
Да подтверждено писсимизируют каналы с показом геймплея этой игры а как тогда с ГТА 6?
тут либо трусы наденьте, либо крестик снимете.
Там прямо сказано, что и как надо делать чтобы эту игру на ютуб выложить. Прямо в игре есть инструкция .
Как говорится "Первый Нах!!"