Hellraiser: Revival делает ставку на жестокость и головоломки - новый трейлер показал главный кошмар игры

Clive Barker’s Hellraiser: Revival получила новый трейлер, посвящённый «Конфигурации Генезиса» — странному устройству, которое станет центральной механикой игры. Судя по ролику, Saber Interactive пытается сделать не просто ещё один хоррор с монстрами, а мрачный survival horror с упором на атмосферу, расчленёнку и головоломки.

«Конфигурация Генезиса» работает сразу в двух направлениях. В мирных сегментах она меняет пространство Лабиринта, открывает проходы и помогает решать загадки. А вот в бою артефакт превращается почти в оружие массовой пытки: телекинез, пирокинез и знаменитые адские цепи позволяют буквально разрывать врагов на куски.

Именно здесь игра начинает напоминать смесь Dead Space и классических фильмов серии "Восставших из ада". Разработчики явно делают ставку на ощущение боли, телесного ужаса и постоянного дискомфорта — всё то, за что поклонники ценят творчество Клайва Баркера. При этом трейлер показывает, что проект не ограничится только кровавым экшеном. Головоломки и взаимодействие с окружением выглядят важной частью прохождения, а не простым дополнением между боями.

После череды однотипных хорроров жанру давно не хватало игр с настолько узнаваемым стилем. Если Saber Interactive сможет удержать баланс между атмосферой, экшеном и психологическим давлением, у Hellraiser: Revival есть шанс стать одной из самых необычных хоррор-игр 2026 года.