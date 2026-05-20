Hellraiser: Revival делает ставку на жестокость и головоломки - новый трейлер показал главный кошмар игры

Clive Barker’s Hellraiser: Revival получила новый трейлер, посвящённый «Конфигурации Генезиса» — странному устройству, которое станет центральной механикой игры. Судя по ролику, Saber Interactive пытается сделать не просто ещё один хоррор с монстрами, а мрачный survival horror с упором на атмосферу, расчленёнку и головоломки.
«Конфигурация Генезиса» работает сразу в двух направлениях. В мирных сегментах она меняет пространство Лабиринта, открывает проходы и помогает решать загадки. А вот в бою артефакт превращается почти в оружие массовой пытки: телекинез, пирокинез и знаменитые адские цепи позволяют буквально разрывать врагов на куски.
Именно здесь игра начинает напоминать смесь Dead Space и классических фильмов серии "Восставших из ада". Разработчики явно делают ставку на ощущение боли, телесного ужаса и постоянного дискомфорта — всё то, за что поклонники ценят творчество Клайва Баркера. При этом трейлер показывает, что проект не ограничится только кровавым экшеном. Головоломки и взаимодействие с окружением выглядят важной частью прохождения, а не простым дополнением между боями.
После череды однотипных хорроров жанру давно не хватало игр с настолько узнаваемым стилем. Если Saber Interactive сможет удержать баланс между атмосферой, экшеном и психологическим давлением, у Hellraiser: Revival есть шанс стать одной из самых необычных хоррор-игр 2026 года.
Круто (нет). Это же продукция печально (насегодня) небезызвестных Saber Interactive !!!
Напомнить как они загубили Evil Dead The Game 2022 и спустя 3 (три) КААААРЛ! года её невозможно купить и поиграть. Как тебе такое Эш из зловещих? А? Тебе страшно?
А напомнить как они идеальную оригинальную трилогию Tomb Raider 1,2,3 от Core Design превратили в ИИ (AI) ремастер, выглядящий как ФОРТНАЙТ один в один, а СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ в tomb raider от SABER видали? Нюхали большой васькин кукиш?
ГОЛОВОЛОММММКА В ХЭЛРАЙЗЕРЕ? ПФФФФФ СЕРЪЁЗНО?
ГоловоМОЙКА В ХОРРОРЕ? ОЙ попахивает судьбинушкой недавней игры про Эша (спойлер её нет уже)
- я вас умоляю пожалуйста лечитесь те кто думает что именно КУБИК-РУБИК нужен в хорроре:
P.S. почему-то глядя на трейлер ещё вспоминается AGONY и SCORN. Ну их от хоть не удалили с продаж ухахаха (зря)