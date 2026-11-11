Hellraiser: Revival обзавелась демоверсией на консолях PS5 и Xbox Series

Saber Interactive выпустила бесплатную демоверсию хоррора Hellraiser: Revival на PS5 и Xbox Series. Она доступна всем владельцам консолей и не требует подписок.
В демоверсию вошли пролог и часть первой главы. В начале игрокам предстоит исследовать Лабиринт, а затем выбраться из плена, используя скрытность. Таким образом, можно опробовать основные элементы игры, включая жестокие сражения, кровь и откровенный контент.
Переносится ли прогресс из демоверсии в полную версию, разработчики не уточнили.
Сейчас Hellraiser: Revival продаётся за $39,99. Впрочем, до конца года игра может получить первую скидку.
Вполне неплохая и в духе серии автора. Концовка меня порадовала редко в сегодняшних играх ее можно встретить. Традиционализм он такой..
Я Руський! Всьому свiту на зло!
Игра вполне хорошая вышла, особенно кому нравится вселенная сенобитов будут рады. Но хотелось бы Jericho 2 конечно прям ...
Атмосфера класс. В остальном унылая игра, особенно сюжет, дебильный.