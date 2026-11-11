Hellraiser: Revival обзавелась демоверсией на консолях PS5 и Xbox Series

Saber Interactive выпустила бесплатную демоверсию хоррора Hellraiser: Revival на PS5 и Xbox Series. Она доступна всем владельцам консолей и не требует подписок.

В демоверсию вошли пролог и часть первой главы. В начале игрокам предстоит исследовать Лабиринт, а затем выбраться из плена, используя скрытность. Таким образом, можно опробовать основные элементы игры, включая жестокие сражения, кровь и откровенный контент.

Переносится ли прогресс из демоверсии в полную версию, разработчики не уточнили.

Сейчас Hellraiser: Revival продаётся за $39,99. Впрочем, до конца года игра может получить первую скидку.