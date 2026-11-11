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Clive Barker's Hellraiser: Revival 08.10.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
7.9 430 оценок

Hellraiser: Revival обзавелась демоверсией на консолях PS5 и Xbox Series

monk70 monk70

Saber Interactive выпустила бесплатную демоверсию хоррора Hellraiser: Revival на PS5 и Xbox Series. Она доступна всем владельцам консолей и не требует подписок.

В демоверсию вошли пролог и часть первой главы. В начале игрокам предстоит исследовать Лабиринт, а затем выбраться из плена, используя скрытность. Таким образом, можно опробовать основные элементы игры, включая жестокие сражения, кровь и откровенный контент.

Переносится ли прогресс из демоверсии в полную версию, разработчики не уточнили.

Сейчас Hellraiser: Revival продаётся за $39,99. Впрочем, до конца года игра может получить первую скидку.

Консоли 2 Трейлеры 16
19
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Egik81

Вполне неплохая и в духе серии автора. Концовка меня порадовала редко в сегодняшних играх ее можно встретить. Традиционализм он такой..

10
surochek

Я Руський! Всьому свiту на зло!

4
dwemer101

Игра вполне хорошая вышла, особенно кому нравится вселенная сенобитов будут рады. Но хотелось бы Jericho 2 конечно прям ...

4
Ghost_God

Атмосфера класс. В остальном унылая игра, особенно сюжет, дебильный.

2