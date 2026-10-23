Hellraiser: Revival получила хвалебный трейлер - критики оценили верность духу Клайва Баркера

Разработчики Clive Barker’s Hellraiser: Revival выпустили трейлер с отзывами прессы, в котором делают ставку на главные особенности игры: жестокие расправы, кровавые сцены и откровенно мрачную атмосферу. Авторы стремятся передать извращённый мир Клайва Баркера, где удовольствие неотделимо от боли, а ужас принимает самые гротескные формы.

В игре представлены знакомые поклонникам франшизы элементы: головоломные шкатулки, сенобиты и Пинхед, которого вновь озвучил Дуг Брэдли. Рецензент Dread Central Кристиан Макнайт поставил проекту четыре звезды из пяти. Он отметил некоторые неудачные боевые эпизоды и погони, но остался доволен тем, насколько аутентично игра передаёт дух оригинала.

Сам Клайв Баркер также высоко оценил результат. В интервью писатель признался, что поначалу опасался возможной цензуры, однако в итоге остался доволен тем, как его замысел воплотили в игре. Более того, он назвал Revival своеобразным сигналом для киноиндустрии и дал понять, что у него по-прежнему есть идеи для будущих экранизаций франшизы.

Внимательные игроки также обнаружили в игре отсылку к Оззи Осборну и Лемми Килмистеру: дань уважения легендам хэви-метала спрятана на кладбище.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2. Судя по реакции создателя франшизы и оценкам критиков, разработчикам удалось сохранить характерную эстетику Hellraiser, хотя отдельные элементы игрового процесса понравились не всем.