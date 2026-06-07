Hellraiser: Revival создаётся с полной верностью оригиналу

На Future Games Show Summer Showcase разработчики Hellraiser: Revival рассказали, как подходили к созданию хоррора. Нарративный директор Энтони де Фо предложил первый взгляд на игру и пояснил, что команда сосредоточилась исключительно на материалах вселенной Hellraiser.

Игрок возьмёт на себя роль Эйдена, который всю жизнь стремился к сильным эмоциям через преступления, наркотики, секс и опасность. Его путь переплетается с девушкой Санни, с которой он погружается в «адский водоворот порочности». В центре сюжета — загадочная коробка, шкатулка Лемаршана, с помощью которой можно управлять силами ада, решать головоломки и попытаться спасти себя и Санни.

На пути стоят две фракции: культ, желающий использовать новую силу Эйдена, и противники, ищущие спасения после неудачных попыток.

Де Фо подчеркнул, что команда тщательно изучала первый и второй фильмы, а также новеллу Клайва Баркера «Hellbound Heart», отбрасывая все посторонние влияния, чтобы создать опыт, «который действительно резонирует с нами».