Hellraiser: Revival стала хитом для Saber Interactive - глава студии обещает новые игры по той же формуле

Глава Saber Interactive Мэттью Карч заявил, что Clive Barker’s Hellraiser: Revival показывает «чрезвычайно хорошие» результаты на ПК и консолях. В публикации на LinkedIn от 19 октября он похвалил команду разработчиков и назвал игру первой в серии релизов, которые должны подтвердить эффективность выбранного студией подхода к созданию игр.

По словам Карча, успех проекта показывает, что известная франшиза и качественная игра среднего бюджета могут обеспечить хорошие результаты и высокие пользовательские оценки без затрат, характерных для крупнейших AAA-проектов. Он считает, что индустрии стоит уделять больше внимания таким играм, поскольку они требуют меньше вложений и несут меньшие финансовые риски, сохраняя при этом потенциал для высокой отдачи.

При этом глава Saber не считает, что крупнобюджетные игры должны исчезнуть. По его мнению, у AAA-проектов останется своя аудитория, если их бюджеты и сроки разработки будут оправданными. Однако игры категории AA, предлагающие глубокое погружение в хорошо знакомые игровые вселенные по более доступной цене, могут стать более устойчивой моделью для развития индустрии.

Отдельно Карч намекнул, что в ближайшие недели студия расскажет о новых проектах. Он назвал Hellraiser: Revival первым релизом в серии игр, которые должны продемонстрировать эффективность этой стратегии. Какие именно проекты готовит Saber Interactive, руководитель пока не уточнил.

Игра также привлекла внимание благодаря откровенному насилию и сексуальному контенту, соответствующим духу оригинальной вселенной Клайва Баркера. Некоторые авторы видеороликов столкнулись с блокировками, несмотря на попытки скрыть наиболее провокационные сцены. Сценарный директор Энтони Де Фолт ранее рассказывал, что команда даже неофициально стремилась добиться ограничений или запретов хотя бы в отдельных странах. Сам Клайв Баркер, по его словам, остался впечатлён тем, насколько смело разработчикам удалось обойтись с материалом без чрезмерной цензуры.