Хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival взломали в день релиза

Пиратам на это потребовалось всего лишь 20 минут

Пиратская группа RUNE взломала очередную громкую новинку 2026 года. На этот раз пал хоррор по мотивам «Восставшего из ада» под названием Clive Barker's Hellraiser: Revival. Судя по публикациям на тематических форумах, защиту вскрыли спустя 20 минут после релиза.

По сюжету главный герой Эйдан должен спасти подругу Санни из инфернального Лабиринта и одновременно попытаться уйти от Алой церкви. В распоряжении протагониста — шкатулка-головоломка Конфигурация Генезиса. Предмет в бою можно использовать с обычным оружием

Clive Barker's Hellraiser: Revival доступна с русскими субтитрами на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Новинку тепло встретили критики: сейчас у игры 75 баллов на OpenCritic.

Базовая версия Clive Barker's Hellraiser: Revival стоит 2399 рублей, а Deluxe-издание — 2799.