Хоррор "Hellraiser: Revival" попал в топ самых ожидаемых игр на PC Gaming Show

Игра Clive Barker's Hellraiser: Revival, погружающая игроков в самые мрачные уголки страдания, заняла 17-е место в списке 25 самых ожидаемых игр по версии PC Gaming Show: Most Wanted. Команда разработчиков из студии The Council выразила благодарность организаторам за их «порочность и щедрость», подчеркивая уникальность и атмосферу проекта.
В недавнем интервью, представленном на шоу, игровой директор Эмиль Эсов и нарративный директор Энтони Де Фолт поделились увлекательными подробностями о своем новом проекте. Эсов описал его как «темную и тревожную историю», погружающую игроков в атмосферу страха. Этот хоррор от первого лица смело исследует сложные и табуированные темы, включая садомазохизм, представляя их в крайне жестоком и реалистичном свете.
Игра находится на стадии разработки и планируется к релизу в 2026 году. Как отметил актер Даг Брэдли, озвучивавший Пинхеда, фанаты «испытали бы настоящий ужас, и им очень понравится это чувство», когда этот интерактивный взгляд на мир Клайва Баркера станет доступен.
Задрали уже своими хоррорами...
Про Ктулху ещё будет довольно хорошая игра, ааа, не ааа, не понятно. Как по мне, будет ещё круче.
Не будет
Ну и отлично. Кому что больше нравится.
Дело не в нравится, дело в подходе, кроме старой игрушки по Ктулху, ничего путного не выходило ещё, и все проекты были амбициозные и крутые, но на деле пшик очередной, ибо кучу бреда добавляют чаще всего.
понятен интерес,по таким играм соскучились