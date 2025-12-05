ЧАТ ИГРЫ
Clive Barker's Hellraiser: Revival 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, От первого лица
7.9 74 оценки

Хоррор "Hellraiser: Revival" попал в топ самых ожидаемых игр на PC Gaming Show

TheSkoofLord TheSkoofLord

Игра Clive Barker's Hellraiser: Revival, погружающая игроков в самые мрачные уголки страдания, заняла 17-е место в списке 25 самых ожидаемых игр по версии PC Gaming Show: Most Wanted. Команда разработчиков из студии The Council выразила благодарность организаторам за их «порочность и щедрость», подчеркивая уникальность и атмосферу проекта.

В недавнем интервью, представленном на шоу, игровой директор Эмиль Эсов и нарративный директор Энтони Де Фолт поделились увлекательными подробностями о своем новом проекте. Эсов описал его как «темную и тревожную историю», погружающую игроков в атмосферу страха. Этот хоррор от первого лица смело исследует сложные и табуированные темы, включая садомазохизм, представляя их в крайне жестоком и реалистичном свете.

Игра находится на стадии разработки и планируется к релизу в 2026 году. Как отметил актер Даг Брэдли, озвучивавший Пинхеда, фанаты «испытали бы настоящий ужас, и им очень понравится это чувство», когда этот интерактивный взгляд на мир Клайва Баркера станет доступен.

Комментарии:  6
Ahnx

Задрали уже своими хоррорами...

10
KeyMaelorin

Про Ктулху ещё будет довольно хорошая игра, ааа, не ааа, не понятно. Как по мне, будет ещё круче.

1
5uperNova

Не будет

2
KeyMaelorin 5uperNova

Ну и отлично. Кому что больше нравится.

1
5uperNova KeyMaelorin

Дело не в нравится, дело в подходе, кроме старой игрушки по Ктулху, ничего путного не выходило ещё, и все проекты были амбициозные и крутые, но на деле пшик очередной, ибо кучу бреда добавляют чаще всего.

3
WerGC

понятен интерес,по таким играм соскучились