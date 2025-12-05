Хоррор "Hellraiser: Revival" попал в топ самых ожидаемых игр на PC Gaming Show

Игра Clive Barker's Hellraiser: Revival, погружающая игроков в самые мрачные уголки страдания, заняла 17-е место в списке 25 самых ожидаемых игр по версии PC Gaming Show: Most Wanted. Команда разработчиков из студии The Council выразила благодарность организаторам за их «порочность и щедрость», подчеркивая уникальность и атмосферу проекта.

В недавнем интервью, представленном на шоу, игровой директор Эмиль Эсов и нарративный директор Энтони Де Фолт поделились увлекательными подробностями о своем новом проекте. Эсов описал его как «темную и тревожную историю», погружающую игроков в атмосферу страха. Этот хоррор от первого лица смело исследует сложные и табуированные темы, включая садомазохизм, представляя их в крайне жестоком и реалистичном свете.

Игра находится на стадии разработки и планируется к релизу в 2026 году. Как отметил актер Даг Брэдли, озвучивавший Пинхеда, фанаты «испытали бы настоящий ужас, и им очень понравится это чувство», когда этот интерактивный взгляд на мир Клайва Баркера станет доступен.