Клайв Баркер заявил, что "чертовски горд" качеством Hellraiser: Revival и тем, что ее не зацензурили

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков (игра получила символичные 69 баллов на Metacritic), хоррор Hellraiser: Revival получил одобрение от самого важного человека - создателя франшизы Клайва Баркера.

В интервью Dread Central писатель признался, что опасался чрезмерной цензуры, но был искренне поражен тем, насколько далеко создателям удалось зайти. Он также признался, что "чертовски горд" результатом и был "ошеломлен качеством контента", назвав дерзость игры "экстраординарной".

Я одно время боялся, что игру слишком сильно зацензурят, но я искренне поражен тем, как далеко они смогли зайти. Я думаю, для аудитории, которая любит "Восставшего из ада" и хоррор-игры, это будет настоящий нокаут.

Игра действительно вызвала резонанс: канал одного из YouTube-блогеров был заблокирован навсегда за демонстрацию проекта, даже несмотря на то, что автор цензурировал откровенное вступление.

Баркеру не привыкать бороться с цензурой: почти 40 лет назад он выступал в защиту оригинального фильма, подчеркивая, что все шокирующие сцены оправданы сюжетом.

Мне все равно, насколько это жутко, странно или кроваво, если это имеет смысл в рамках повествования. Мы снимаем хоррор, а не "Язык нежности 2".

Для него важно не только обилие крови и BDSM-эстетики сенобитов, но и возвращение Дага Брэдли в роли Пинхеда.

Даг - это Пинхед, а Пинхед - это Даг. Они занимают одно пространство,

— подчеркнул Баркер, добавив, что они дружат с актером с 14 лет и вместе прошли театральную школу жизни.