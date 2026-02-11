Любовь и ад переплелись: представлен сюжетный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival

Saber Interactive опубликовала сюжетный трейлер survival horror-экшена Clive Barker’s Hellraiser: Revival, основанного на культовой вселенной Клайва Баркера. Видео задаёт мрачный тон истории о страсти, искушении и боли, за которыми следуют ужасающие последствия.
Игрокам предстоит взять на себя роль Эйдана, отправившегося в глубины подземного мира, чтобы спасти возлюбленную Санни из Лабиринта — вечного царства мучений, где правят ценобиты. Разработчики описывают историю как трагическую одиссею о любви, способной как возвысить, так и погубить.
В борьбе за спасение герою придётся сразиться с культистами и адскими созданиями, используя как земное оружие, так и силу загадочной головоломки Genesis Configuration. Ключевую роль сыграет Пинхед, которого вновь озвучивает Даг Брэдли — легендарный актёр франшизы. Игрокам предстоит решить, удастся ли сохранить душу или она станет добычей тьмы.
Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Дата релиза пока не раскрыта.
сначала казалось топ ,потом увидев геймплей понял ,что очередной шлак
зачем сразу так резко, это же тупо видео ролик, а не полноценный (настоящий) геймплей, возможно на релизе будет очень даже интересно.
Если вот такие которые будут писать что игра шлак мало кому будет интересно.
сначала ролика показалось что очередной шлак.потом увидел геймплей и понял,что топ
Пинхед зачетный на счет всего остального надо смотреть, радует что это не очередной ммо шлак.
Эх жаль что Джерико 2 не сделали.
А зачем Иерихону продолжение? Игра более чем завершена. Вот ремейк было бы круто увидеть)
Всегда удивляют такие глупые вопросы, во первых не обязательно делать прямое продолжение, можно сделать новых героев с новыми более интересными способностями, опять же более интересные локации с качественным левел дизайном, классных боссов [и не только боссов но и обычных врагов] которых надо опять же валить определенной тактикой переключаясь на разных персонажей и т.д. суть в интересной механике когда ты можешь играть сразу за нескольких персонажей у каждого из которых свои способности и оружие и переключаться между ними в любой момент.
Всегда удивляют такие глупые ответы без конструктива. То что ты описал, это не Иерихон 2, а рандомный шутан с героями. Иерихон это название отряда за который ты играешь, под конец игры там пару человек выжило, и сама история завершилась после победы над Перворожденным. Что там продолжать - непонятно)))
Ну что же надеюсь не облажаются, а то трейлеры у всех красивые.
выглядит интересно надеюсь все получится
Класс!
Я бы поиграл в нее после релиза)
Буду ждать игру, люблю хорроры).
Чёт еб...на какая то ,какой стим уже переполнен
Фух, спасибо за ссылку на не зацензуренную версию