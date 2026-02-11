Любовь и ад переплелись: представлен сюжетный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival

Saber Interactive опубликовала сюжетный трейлер survival horror-экшена Clive Barker’s Hellraiser: Revival, основанного на культовой вселенной Клайва Баркера. Видео задаёт мрачный тон истории о страсти, искушении и боли, за которыми следуют ужасающие последствия.

Игрокам предстоит взять на себя роль Эйдана, отправившегося в глубины подземного мира, чтобы спасти возлюбленную Санни из Лабиринта — вечного царства мучений, где правят ценобиты. Разработчики описывают историю как трагическую одиссею о любви, способной как возвысить, так и погубить.

В борьбе за спасение герою придётся сразиться с культистами и адскими созданиями, используя как земное оружие, так и силу загадочной головоломки Genesis Configuration. Ключевую роль сыграет Пинхед, которого вновь озвучивает Даг Брэдли — легендарный актёр франшизы. Игрокам предстоит решить, удастся ли сохранить душу или она станет добычей тьмы.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Дата релиза пока не раскрыта.