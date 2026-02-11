ЧАТ ИГРЫ
Clive Barker's Hellraiser: Revival 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, От первого лица
7.9 86 оценок

Любовь и ад переплелись: представлен сюжетный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival

butcher69 butcher69

Saber Interactive опубликовала сюжетный трейлер survival horror-экшена Clive Barker’s Hellraiser: Revival, основанного на культовой вселенной Клайва Баркера. Видео задаёт мрачный тон истории о страсти, искушении и боли, за которыми следуют ужасающие последствия.

Игрокам предстоит взять на себя роль Эйдана, отправившегося в глубины подземного мира, чтобы спасти возлюбленную Санни из Лабиринта — вечного царства мучений, где правят ценобиты. Разработчики описывают историю как трагическую одиссею о любви, способной как возвысить, так и погубить.

В борьбе за спасение герою придётся сразиться с культистами и адскими созданиями, используя как земное оружие, так и силу загадочной головоломки Genesis Configuration. Ключевую роль сыграет Пинхед, которого вновь озвучивает Даг Брэдли — легендарный актёр франшизы. Игрокам предстоит решить, удастся ли сохранить душу или она станет добычей тьмы.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Дата релиза пока не раскрыта.

Комментарии:  24
antiRed

сначала казалось топ ,потом увидев геймплей понял ,что очередной шлак

23
dirty bat

зачем сразу так резко, это же тупо видео ролик, а не полноценный (настоящий) геймплей, возможно на релизе будет очень даже интересно.

10
Беккер5443 dirty bat

Если вот такие которые будут писать что игра шлак мало кому будет интересно.

7
pro-ng

сначала ролика показалось что очередной шлак.потом увидел геймплей и понял,что топ

7
saa0891

Пинхед зачетный на счет всего остального надо смотреть, радует что это не очередной ммо шлак.

Эх жаль что Джерико 2 не сделали.

10
vvvjust

А зачем Иерихону продолжение? Игра более чем завершена. Вот ремейк было бы круто увидеть)

5
saa0891 vvvjust

Всегда удивляют такие глупые вопросы, во первых не обязательно делать прямое продолжение, можно сделать новых героев с новыми более интересными способностями, опять же более интересные локации с качественным левел дизайном, классных боссов [и не только боссов но и обычных врагов] которых надо опять же валить определенной тактикой переключаясь на разных персонажей и т.д. суть в интересной механике когда ты можешь играть сразу за нескольких персонажей у каждого из которых свои способности и оружие и переключаться между ними в любой момент.

3
vvvjust saa0891

Всегда удивляют такие глупые ответы без конструктива. То что ты описал, это не Иерихон 2, а рандомный шутан с героями. Иерихон это название отряда за который ты играешь, под конец игры там пару человек выжило, и сама история завершилась после победы над Перворожденным. Что там продолжать - непонятно)))

6
sa1958

Ну что же надеюсь не облажаются, а то трейлеры у всех красивые.

2
WerGC

выглядит интересно надеюсь все получится

CyberDark

Класс!

MrGlitch 2077

Я бы поиграл в нее после релиза)

MrGlitch 2077

Буду ждать игру, люблю хорроры).

Денис Сидоров 5

Чёт еб...на какая то ,какой стим уже переполнен

Scorpion_GamePlay

Фух, спасибо за ссылку на не зацензуренную версию