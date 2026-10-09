"Ммм, вкусняшка": Clive Barker's Hellraiser: Revival стартовала с 96% положительных отзывов в Steam

Clive Barker's Hellraiser: Revival показала уверенный старт в Steam. Пиковый онлайн хоррора от Saber Interactive достиг 8 317 одновременных игроков в первые сутки после релиза.

Пользовательский рейтинг также оказался высоким. В самом Steam у игры стоит отметка «крайне положительные»: положительными являются 96% из более чем 800 отзывов покупателей. На момент публикации пользователи оставили 906 отзывов, из которых 878 были положительными и 28 отрицательными.

Игроки в Steam прежде всего хвалят мрачную атмосферу, звуковое оформление, дизайн сенобитов и жестокие сражения, а также отмечают, что игра хорошо передаёт дух вселенной Hellraiser. Положительно воспринимаются способности Genesis Configuration, исследование локаций и скрытые элементы лора. Среди претензий чаще всего упоминаются просадки производительности, неравномерный темп в третьем акте, спорный баланс ресурсов ближе к финалу и более слабая эмоциональная подача сюжета по сравнению с ожиданиями части игроков.

Игра также добралась до 10-го места среди самых продаваемых проектов Steam, набрала более 30 тысяч подписчиков в сервисе, а интерес к релизу заметен и на Twitch: пиковое число зрителей трансляций Hellraiser: Revival превысило 124 тысячи человек.

Clive Barker's Hellraiser: Revival вышла 8 октября. Это одиночный хоррор от первого лица по вселенной «Восставшего из ада», в котором игрок управляет Эйданом и использует таинственную шкатулку Genesis Configuration, пытаясь спасти свою девушку Санни и пережить столкновение с Пинхедом и его последователями.