"Мы профинансировали игру за год вперёд": покупатели Hellraiser: Revival возмущены задержкой коллекционных изданий

Релиз Clive Barker's Hellraiser: Revival состоялся 8 октября, однако часть поклонников встретила его без заказанных коллекционных изданий. Некоторые покупатели напомнили, что оформили и полностью оплатили предзаказы ещё около года назад, но к выходу игры так и не получили свои наборы.

Незадолго до релиза Boss Team Games признала задержки с поставкой отдельных компонентов и сообщила, что отправка заказов началась 7 октября. Из-за этого часть физических комплектов доберётся до владельцев уже после выхода игры.

Особенно недовольны владельцы дорогих наборов. Genesis Collector's Edition за $129,99 включает Deluxe Edition игры, светящуюся реплику шкатулки Lament или Genesis Configuration и коллекционные карточки. Cenobite Collector's Edition за $199,99 дополнительно предлагает статуэтку Pillar of Souls с четырьмя сенобитами, артбук, эмалевые значки, постер, арт-принт и большую коллекционную коробку. Самая дорогая Leviathan Collector's Edition за $249,99 ограничена 1000 экземплярами и включает SteelBook и арт-принт с Пинхедом, подписанный Клайвом Баркером.

Один из покупателей заявил, что приобрёл Collector's Edition, дополнительную подписанную шкатулку и журнал примерно за год до релиза, но к выходу игры заказ не получил:

Мы профинансировали этот проект за год вперёд, а обычные покупатели получили свои копии первыми.

Другие пользователи также жалуются на отсутствие ясной информации об отправке и признаются, что после этой истории могут отказаться от подобных предзаказов в будущем.

Boss Team Games отдельно уточнила, что цифровые версии и коды для владельцев Collector's Edition уже должны были быть разосланы. Главной проблемой пока остаётся именно задержка физических коллекционных предметов.