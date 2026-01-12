ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clive Barker's Hellraiser: Revival 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, От первого лица
8 82 оценки

Не для детишечек - авторы Hellraiser: Revival показали новое изображение из грядущей видеоигры

Farid Movsumov Farid Movsumov

Разработчики видеоигры Clive Barker’s Hellraiser: Revival поделились новым изображением, которое в очередной раз доказывает: мир Клайва Баркера - не место для слабонервных. Опубликованный кадр демонстрирует фирменный коктейль франшизы из эротического хоррора и экстремальных телесных пыток.

По сюжету:

Откройте для себя историю Эйдана, который должен раскрыть тёмные силы Конфигурации Генезиса, таинственной головоломки-шкатулки, чтобы спасти свою девушку из адской бездны. В роли Эйдана вы будете использовать адские способности шкатулки, чтобы выжить после заключения договора со зловещим Пинхедом и сразиться с извращенным культом, поклоняющимся ему и сенобитам. Потерпите неудачу, и ваши страдания станут легендарными даже в аду.

Даг Брэдли, оригинальный Пинхед, впервые с 2005 года озвучивает своего персонажа. Сам Баркер активно участвует в разработке, держа руку на пульсе. Разработчики честно предупреждают о крайне жестоком контенте: графическое насилие, пытки и взрослые темы. Ну в общем, по кадру видно.

Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник  
27
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Нечего такого не вижу. Все на уровне диснеевской цензуры

8
sa1958

Современные дети ничего не боятся, тем более игр.

6
Doctor_Zloi

Лишь бы шизы всякие не подтянулись к данному прожекту и не порезали всё, что можно и нельзя, под любым предлогом.

3
ant 36436

Нижний кадр на уровне второсортного инди. Колья протыкают голограмму.

2
Святой Джо

Ну, это и есть индюшка с копеечным бюджетом, не ААА игра. Понятно, что картинка дешевая будет, и не дотянет даже до какого-нибудь RE7 2017 года, да и вообще проект для пары тысяч фанатов.

ant 36436 Святой Джо

Фильмы довольно популярны и известны, фанатов много если игра не подкачает.

selfreaver

Учитывая в каких подробностях он описывает монстров, резню, насилие, извращения и прочую аморальщину в своих книгах, думаю игра должна получиться отличной.

Zodyak

Если только регуляторы не задушат проект. Даже на самый высокий рейтинг имеет рамки и не даст выпустить прям откровенную чернуху

Destroited

Не современно так как пинхед белый мужчина хоть и в платье.

Zodyak

В книги Пинхед не имеет пола, а голос у него: «как у встревоженной девочки». Принципе у синобитов нет пола, есть только наслаждение от боли

SOLUS5678

Не для сосунков и лалок.) Только хардкор!.

Rio17

Добротно в фирменном стиле так сказать