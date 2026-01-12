Не для детишечек - авторы Hellraiser: Revival показали новое изображение из грядущей видеоигры

Разработчики видеоигры Clive Barker’s Hellraiser: Revival поделились новым изображением, которое в очередной раз доказывает: мир Клайва Баркера - не место для слабонервных. Опубликованный кадр демонстрирует фирменный коктейль франшизы из эротического хоррора и экстремальных телесных пыток.
По сюжету:
Откройте для себя историю Эйдана, который должен раскрыть тёмные силы Конфигурации Генезиса, таинственной головоломки-шкатулки, чтобы спасти свою девушку из адской бездны. В роли Эйдана вы будете использовать адские способности шкатулки, чтобы выжить после заключения договора со зловещим Пинхедом и сразиться с извращенным культом, поклоняющимся ему и сенобитам. Потерпите неудачу, и ваши страдания станут легендарными даже в аду.
Даг Брэдли, оригинальный Пинхед, впервые с 2005 года озвучивает своего персонажа. Сам Баркер активно участвует в разработке, держа руку на пульсе. Разработчики честно предупреждают о крайне жестоком контенте: графическое насилие, пытки и взрослые темы. Ну в общем, по кадру видно.
Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Нечего такого не вижу. Все на уровне диснеевской цензуры
Современные дети ничего не боятся, тем более игр.
Лишь бы шизы всякие не подтянулись к данному прожекту и не порезали всё, что можно и нельзя, под любым предлогом.
Нижний кадр на уровне второсортного инди. Колья протыкают голограмму.
Ну, это и есть индюшка с копеечным бюджетом, не ААА игра. Понятно, что картинка дешевая будет, и не дотянет даже до какого-нибудь RE7 2017 года, да и вообще проект для пары тысяч фанатов.
Фильмы довольно популярны и известны, фанатов много если игра не подкачает.
Учитывая в каких подробностях он описывает монстров, резню, насилие, извращения и прочую аморальщину в своих книгах, думаю игра должна получиться отличной.
Если только регуляторы не задушат проект. Даже на самый высокий рейтинг имеет рамки и не даст выпустить прям откровенную чернуху
Не современно так как пинхед белый мужчина хоть и в платье.
В книги Пинхед не имеет пола, а голос у него: «как у встревоженной девочки». Принципе у синобитов нет пола, есть только наслаждение от боли
Не для сосунков и лалок.) Только хардкор!.
Добротно в фирменном стиле так сказать