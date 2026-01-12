Не для детишечек - авторы Hellraiser: Revival показали новое изображение из грядущей видеоигры

Разработчики видеоигры Clive Barker’s Hellraiser: Revival поделились новым изображением, которое в очередной раз доказывает: мир Клайва Баркера - не место для слабонервных. Опубликованный кадр демонстрирует фирменный коктейль франшизы из эротического хоррора и экстремальных телесных пыток.

По сюжету:

Откройте для себя историю Эйдана, который должен раскрыть тёмные силы Конфигурации Генезиса, таинственной головоломки-шкатулки, чтобы спасти свою девушку из адской бездны. В роли Эйдана вы будете использовать адские способности шкатулки, чтобы выжить после заключения договора со зловещим Пинхедом и сразиться с извращенным культом, поклоняющимся ему и сенобитам. Потерпите неудачу, и ваши страдания станут легендарными даже в аду.

Даг Брэдли, оригинальный Пинхед, впервые с 2005 года озвучивает своего персонажа. Сам Баркер активно участвует в разработке, держа руку на пульсе. Разработчики честно предупреждают о крайне жестоком контенте: графическое насилие, пытки и взрослые темы. Ну в общем, по кадру видно.

Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.