"Не для слабонервных": хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival получил смешанные отзывы прессы

Вышедшая сегодня Clive Barker's Hellraiser: Revival - первая полноценная игровая адаптация культовой хоррор-франшизы "Восставший из ада" - получила смешанные отзывы от критиков. При среднем балле 69 на Metacritic проект демонстрирует довольно большой разброс мнений: одни рецензенты называют игру "фантастической" и "аутентичной", другие - "разочаровывающей" и "вторичной".

Console Creatures поставило игре 90 из 100, назвав ее "фантастической игрой, которая удовлетворит и фанатов франшизы, и любителей хорроров на выживание". Критик отметил, что игра "не сдерживается, как и должна", а сцены в подземном логове культистов и секс-клубе неоднократно заставляли его "подбирать челюсть с пола".

Game Rant в своем обзоре назвал Revival "самой аутентичной частью в серии с 90-х". Рецензент подчеркивает, что игра "понимает: секс и кровь могут использоваться не только для шокирующего эффекта, если они связаны с правильными мотивами персонажей и имеют убедительный сюжетный контекст".

Checkpoint Gaming поставило игре 80 из 100, отметив, что Clive Barker's Hellraiser: Revival "не для слабонервных". Рецензент также указывает на обилие "болезненных образов". Если игрок способен это выдержать, то под всем этим скрывается "солидный хоррор".

PlayStation Universe также поставил 70 из 100, отметив, что "истинная сила этой игры заключается в линейных локациях, где пугающие моменты получают возможность по-настоящему проявить себя". Однако некоторые творческие решения, вроде добавления исследовательских секций, добавляют раздутости геймплею без существенного содержания, а ИИ врагов очень прост и предлагает мало вызова.

Замыкает список Game Informer с разгромными 45 из 100. Рецензент пишет, что после финала он "был зол". Главной претензией стала техническая нестабильность: по словам рецензента, финал спотыкается о визуальные и звуковые дыры, что и все остальное прохождение. В итоге игра оставила у автора чувство разочарования и облегчения от того, что она наконец закончилась, - а сам процесс он сравнил с "вытерпливанием извращенных замыслов самого Пинхеда".

В итоге, Clive Barker's Hellraiser: Revival - противоречивый проект, разделивший критиков. Для фанатов франшизы, готовых к экстремальному боди-хоррору, обилию отсылок и возвращению Дага Брэдли, игра, вероятно, оправдает ожидания. Для тех, кто ищет отточенный хоррор уровня Resident Evil, боевая система, нехватка ресурсов и вторичность дизайна могут стать серьезным препятствием.