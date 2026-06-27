Никакого мусора из сиквелов: Клайв Баркер лично защитил каноны Hellraiser: Revival

Разработчики грядущего хоррора Hellraiser: Revival раскрыли, насколько глубоко в процесс создания игры был вовлечен сам Клайв Баркер, автор вселенной «Восставшего из ада». По словам студии Saber Games, легендарный творец ужасов принимал активное участие в проекте с самых ранних этапов, помогая формировать игру и гарантируя ее соответствие оригинальной мифологии и темам.

В недавнем интервью для Discord-сообщества Hellraiser представители Saber Games заявили: «Клайв был активно вовлечен в наш процесс с самого начала, что было необходимо для сохранения его видения. Он убедился, что мы поняли душу произведения. Когда мы уловили дух истории, он дал нам возможность воплотить идею в то, во что можно играть. После этого он начал периодически просматривать геймплей и сценарии, предлагая обратную связь и следя за тем, чтобы мы оставались верны душе Hellraiser».

Это активное участие продолжалось на протяжении всего цикла разработки. «Клайв генератор воображения; он дал нам много ценных советов по игре, продолжили в Saber Games. Он участвовал на каждом этапе и убедился, что мы понимаем его видение, чтобы мы могли лучше перенести его в игру».

Разработчики также объяснили, что с самого начала их главным принципом была аутентичность. Вместо того чтобы черпать вдохновение из всей франшизы, команда намеренно сосредоточилась на новелле Баркера «Восставший из ада» (The Hellbound Heart) и первых двух фильмах серии. Это позволило уловить ту самую суть, которая сделала «Восставшего из ада» культовой классикой.



Более того, в игру вернется Дуг Брэдли, бессменный исполнитель роли Пинхеда. По данным Saber Games, Брэдли не просто записывал диалоги. Как и Баркер, он стал важным творческим соавтором, помогая команде убедиться, что Жрец Ада остается аутентичным тому персонажу, которого фанаты знают десятилетиями.

Благодаря прямому участию Баркера, творческому вкладу Брэдли и приверженности команды оригинальной мифологии, Hellraiser: Revival, похоже, предпринимает все возможные шаги, чтобы почтить одно из самых знаковых творений в истории хоррора.

Страдания выглядят по-настоящему легендарными в новейшем трейлере Clive Barker’s Hellraiser: Revival, который также анонсирует официальную дату выхода игры: 8 октября 2026 года.