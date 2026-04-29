Новый дневник разработки Clive Barker's Hellraiser: Revival посвящён сенобитам

Clive Barker’s Hellraiser: Revival, игра в жанре survival-horror, которая выйдет позже в этом году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, сегодня получила новое видео из серии дневников разработчиков, на этот раз посвящённое богоподобным существам: сенобитам.

Хотя его печально известная репутация за почти четыре десятилетия, прошедшие с момента выхода оригинального «Восставшего из ада», превратилась в легенду, Пинхед всегда был чем-то большим, чем просто бездумной машиной для убийства. В Clive Barker’s Hellraiser: Revival студии Saber и Boss Team Games углубляются в извращённые глубины сущности Сенобитов, и того, чего они, возможно, на самом деле добиваются.

Пока игроки расследуют эту леденящую кровь тайну, им предстоит пережить невообразимые страдания от Сенобитов, включая Зубоскала, Обжору, Женщину-Сенобита и самого Пинхеда, каждый из которых достоверно воплощён в жизнь уникальным образом, отражённым в атмосфере игры, дизайне окружения и многом другом.