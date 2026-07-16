Новый дневник разработки Clive Barker's Hellraiser: Revival раскрывает врагов и хоррор-атмосферу

Saber Interactive выпустила новый видеодневник разработки Clive Barker’s Hellraiser: Revival. В свежем ролике разработчики рассказали о хоррор-составляющей игры и показали ключевых противников.

Главный герой — Эйдан Линч, обычный парень, который втягивается в историю с сенобитами после того, как его девушка Санни активирует загадочную «Конфигурацию Генезиса». Чтобы спасти её душу из Лабиринта Левиафана, Эйдан сам берёт в руки головоломку и отправляется в опасное путешествие.

Сенобиты в игре — не просто однозначные злодеи. Как объясняют авторы, их мотивы сложнее: для одних они демоны, для других — ангелы. Они исследуют границы боли и удовольствия, и в этом их главная суть.

Среди врагов — две ключевые фракции. «Алая церковь» — культ, который хочет установить контакт с сенобитами и с помощью головоломки создать собственный рай. И «Недостойные» — те, кого отверг сам Левиафан, правитель Лабиринта. Они инстинктивно преследуют Эйдана, надеясь заполучить артефакт и искупить свою вину.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет 8 октября на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.