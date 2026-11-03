Обновление 1.2 для Hellraiser: Revival добавляет генерацию кадров и исправляет ошибки, связанные с прогрессом

Стало доступно обновление 1.2 для Clive Barker's Hellraiser: Revival. Оно добавляет поддержку генерации кадров FSR, DLSS и XeSS, а также множество улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. Обновление также добавляет возможность импорта данных сохранения демоверсии при первом запуске полной игры. Поведение врагов было скорректировано: культисты теперь более стабильно обнаруживают добивания, а скольжение издаёт звук, который слышат враги.

Патч также устраняет несколько проблем, блокирующих прогресс, связанных с Бруно, Шарлоттой, Болтуном и Лабиринтом. Дополнительные исправления касаются боя, управления инвентарём, ввода с контроллера, визуальных сбоев и проблем со звуком. Улучшения производительности включают исправления постоянных падений частоты кадров во время столкновений с культистами и задержки ввода при использовании VSync.