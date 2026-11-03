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Clive Barker's Hellraiser: Revival 08.10.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
7.9 408 оценок

Обновление 1.2 для Hellraiser: Revival добавляет генерацию кадров и исправляет ошибки, связанные с прогрессом

monk70 monk70

Стало доступно обновление 1.2 для Clive Barker's Hellraiser: Revival. Оно добавляет поддержку генерации кадров FSR, DLSS и XeSS, а также множество улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. Обновление также добавляет возможность импорта данных сохранения демоверсии при первом запуске полной игры. Поведение врагов было скорректировано: культисты теперь более стабильно обнаруживают добивания, а скольжение издаёт звук, который слышат враги.

Патч также устраняет несколько проблем, блокирующих прогресс, связанных с Бруно, Шарлоттой, Болтуном и Лабиринтом. Дополнительные исправления касаются боя, управления инвентарём, ввода с контроллера, визуальных сбоев и проблем со звуком. Улучшения производительности включают исправления постоянных падений частоты кадров во время столкновений с культистами и задержки ввода при использовании VSync.

Обновления 1
15
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Egik81

Весьма не дурная поделка. Где финал отличается от повесточного т.е. не ГГ оказывается главной свиньей. А его пассия которая им попользовалась и в финале послала по известному адресу.

6
qDan

В отличии от "Сайлент Хиллов", которые по-прежнему выходят весьма кривыми, Саберы выпустили полноценно играбельную версию сразу, что не может не радовать.

Дальше первого босса я не заходил, так что потенциальных софтлоков пока не встречалось, однако своевременный подвоз мелких геймплейных исправлений - это бесспорно хорошо.

3
666ANUBIS666

Патч 53Гб, почти как сама игра

2
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