Объявлен старт сборов на профессиональную русскую озвучку Hellraiser: Revival от Mechanics VoiceOver

Для тех, кто скучал по игре, способной задеть и защекотать глубинное чувство страха, кому нравится глубокий сюжет и атмосфера кровавой жути, и у кого есть желание познакомиться с восхитительно кошмарным миром Клайва Баркера - добро пожаловать в Hellraiser: Revival! А чтобы погружение в историю прошло на достойном уровне, команда Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на русскую локализацию данного сюрреалистичного экшена в размере 425 666 рублей.

Любителей хорроров, стелса, кровавых пострелушек и захватывающей истории она точно не оставит равнодушными. Мы, в свою очередь, с трепетом и любовью подойдём к русской озвучке. Если в оригинале есть нецензурная лексика - весь смак сохранится и в русской адаптации. Сцены разврата тоже будут озвучены талантливыми актерами, чтобы вы не теряли нить сюжета и не отвлекались от погружения в игру.

Вся собранная сумма будет потрачена на:

полную русскую озвучку игры,

правку субтитров под речь

А еще команда позаботится, чтобы в меню игры все желающие смогли прочесть новую новеллу Клайва Баркера 2026 года под названием "Bleeding Hearts" на русском языке!

Благодарим заранее всех за вашу поддержку. И помните: не надо слёз, это лишь пустая трата сладких страданий.