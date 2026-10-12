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Clive Barker's Hellraiser: Revival 08.10.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
8 245 оценок

Объявлен старт сборов на профессиональную русскую озвучку Hellraiser: Revival от Mechanics VoiceOver

Mechanics VoiceOver Mechanics VoiceOver

Для тех, кто скучал по игре, способной задеть и защекотать глубинное чувство страха, кому нравится глубокий сюжет и атмосфера кровавой жути, и у кого есть желание познакомиться с восхитительно кошмарным миром Клайва Баркера - добро пожаловать в Hellraiser: Revival! А чтобы погружение в историю прошло на достойном уровне, команда Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на русскую локализацию данного сюрреалистичного экшена в размере 425 666 рублей.

Любителей хорроров, стелса, кровавых пострелушек и захватывающей истории она точно не оставит равнодушными. Мы, в свою очередь, с трепетом и любовью подойдём к русской озвучке. Если в оригинале есть нецензурная лексика - весь смак сохранится и в русской адаптации. Сцены разврата тоже будут озвучены талантливыми актерами, чтобы вы не теряли нить сюжета и не отвлекались от погружения в игру.

Вся собранная сумма будет потрачена на:

  • полную русскую озвучку игры,
  • правку субтитров под речь

А еще команда позаботится, чтобы в меню игры все желающие смогли прочесть новую новеллу Клайва Баркера 2026 года под названием "Bleeding Hearts" на русском языке!

Благодарим заранее всех за вашу поддержку. И помните: не надо слёз, это лишь пустая трата сладких страданий.
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Комментарии:  21
Ваш комментарий
Sly_Fox44

нейронка есть.кто не хочет ждать качайте и играйте.

10
askazanov

И нафига она там нужна?)))

6
VerbalForbes

так нейронка уже есть там , только сами ролики не озвучены, а сама игра я даже сразу не понял что нейронка так звучит уже

4
ОгурчикЮрец

Ну ёпта, начал недавно проходить.

Много не прошёл, был занят.

А тут озвучка, только когда теперь будет.

Я боюс