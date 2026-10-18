После выхода игры Hellraiser: Revival Клайв Баркер задумался о будущем франшизы

Клайв Баркер, автор повести «Сердце, одержимое адом» и режиссёр первого фильма «Восставший из ада» (1987), поделился планами на будущее франшизы. По его словам, успех недавней игры Hellraiser: Revival от Saber Interactive послужил стимулом для дальнейшей работы.

«Я думаю, то, чего удалось добиться в игре, послужит тревожным сигналом для всех, кто принимал участие в создании франшизы, подобной „Восставшему из ада“. Здесь говорится о том, что нужно обдумать свои идеи, чтобы вы могли вернуться в существующие миры совершенно по-новому. У меня много идей, которые я хотел бы воплотить во вселенной „Восставшего из ада“, и я планирую и дальше участвовать в этом проекте», — сказал Баркер в интервью Dread Central.

В 1986 году Баркер написал и срежиссировал первый фильм по мотивам собственной повести. Год спустя зрители познакомились с Пинхедом (Дуг Брэдли) и его сенобитами. С тех пор вышло 11 фильмов, а также множество книг, комиксов и видеоигр.

В 2020 году Баркер успешно вернул себе права на франшизу в США и выступил продюсером перезапуска 2022 года на Hulu под руководством Дэвида Брукнера. Теперь, с выходом Hellraiser: Revival, у него появился новый повод вернуться к любимой вселенной.