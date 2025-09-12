Разработчики Clive Barker's Hellraiser: Revival хотят, чтобы в грядущей игре было как можно больше насилия

Clive Barker's Hellraiser: Revival была анонсирована в июле и обещает всё, что ждут от франшизы: страх и ужас. Клайв Баркер возвращается как режиссёр, а Saber Interactive не будет экономить на выпуске.
Студия заявляет, что в Hellraiser: Revival насилие и телесные ужасы достигнут нового уровня. Они обещают, что игра получит максимальный рейтинг M и будет близка к фильмам.
Фильмы «Восставший из ада» известны своей откровенностью и насилием. Игра сохранит дух франшизы.
Clive Barker's Hellraiser: Revival станет рекордсменом по уровню насилия в играх. В интервью IGN глава Saber Development Тим Уиллитс отметил, что студия сделает игру максимально жестокой в рамках рейтинга M.
Мы пойдём так далеко, как только сможем, в рамках установленных правил. – Тим Уиллитс
Тем не менее, студия обещает соблюдать ограничения. Уиллитс считает, что возвращение Клайва Баркера — это плюс, так как он лучше всех знает мир и персонажей.
Оригинальный актёр Пинхеда возвращается в игре Даг Брэдли, сыгравший Пинхеда в фильме, снова исполнит эту роль. Это может стать масштабным фильмом ужасов, особенно на фоне успеха «Обитель зла» и «Сайлент Хилл».
Дата выхода игры пока неизвестна, но студия обещает скоро раскрыть больше информации. Игра будет доступна на всех основных платформах.
