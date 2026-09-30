Разработчики Hellraiser: Revival обещают равномерно показать боль и наслаждение обоих полов без осуждения БДСМ-фетишей

В начале хоррор-игры Clive Barker’s Hellraiser: Revival главный герой Эйдан и его партнерша Санни, увлеченные БДСМ, находят шкатулку-головоломку. Решив ее, они призывают сенобитов - демонов пыток. Санни разрывают на части и отправляют в ад. После этого Эйдан заключает сделку с одним из демонов, чтобы вернуть ее к жизни.

Журналисты издания RockPaperShotgun спросили разработчиков: не является ли смерть Санни наказанием за подобный фетиш? Но Эмиль Эсов (игровой директор) и Энтони де Фолт (нарративный директор) категорически отвергли такую трактовку.

Она не умерла в качестве наказания. Она в каком-то смысле сделала это добровольно. Это не навязывание морали, мол, раз "они занимались БДСМ - значит, должны умереть". Санни и Эйдан просто стремятся к собственному уничтожению.

Команда подчеркивает: они не хотят демонизировать фетиши или БДСМ. Плохим в игре показано не само увлечение, а нездоровый, саморазрушительный способ им заниматься. В проекте будут и здоровые БДСМ-сцены с другими персонажами. Особое внимание разработчики уделили тому, как показывать тела.

Мы показываем женскую боль, мужскую боль, женское наслаждение, мужское наслаждение. Мы задерживаемся на женских и мужских телах максимально равномерно. Это было осознанным решением.

Таким образом, разработчики подчеркивают: БДСМ-фетиши в Hellraiser: Revival не осуждаются, а боль и наслаждение обоих полов планируется показать максимально равномерно. Выход Clive Barker's Hellraiser: Revival запланирован на 8 октября 2026 года.