Разработчики и актёр Пинхеда Даг Брэдли рассказали про своё видение хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival

Saber Interactive и Boss Team Games выпустили леденящий душу сюрприз для поклонников грядущего кошмарного экшена Clive Barker's Hellraiser: Revival: совершенно новое видео из дневника разработчиков с участием самого Пинхеда, легендарного Дага Брэдли, на церемонии вручения наград Horror Game Awards 2025.

Клайв Баркер, легенда ужасов и создатель «Восставшего из ада», сказал:

Работа над первой настоящей игрой по мотивам «Восставшего из ада» стала приключением в самые темные уголки моего воображения. Преданность, проявленная Saber и Boss Team Games, поистине замечательна. Они погрузились во вселенную «Восставшего из ада», уловив её суть — соблазнительную привлекательность страданий, красоту, скрытую в гротеске, — и создали повествование, которое приглашает игроков переступить порог.



Я с нетерпением жду, когда и любопытные, и проклятые смогут пережить эту новую главу в мифологии «Восставшего из ада», где каждый момент балансирует на грани кошмара и откровения.

Мэтью Карч, генеральный директор и соучредитель Saber Interactive, добавил:

«Восставший из ада» — это квинтэссенция хоррор-франшизы, идеально подходящая для видеоигры. Saber уже добилась успеха с хоррор-проектами, и работа с Клайвом над созданием захватывающего игрового процесса и новой истории, погружающей в извращённые глубины боли и удовольствия, доставила нам истинное удовольствие. Мы с нетерпением ждём возможности открыть врата ада.

В игре Clive Barker's Hellraiser: Revival игроки сразятся с легендарным Пинхедом, а актёр Даг Брэдли впервые за почти два десятилетия вернётся к этой роли.

Выход Clive Barker's Hellraiser: Revival ожидается в 2026 году для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в Steam.