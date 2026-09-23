Saber Interactive представили обзорный геймплейный трейлер Clive Barker's Hellraiser: Revival

Сегодня компании Saber Interactive и Boss Team Games представили трейлер с обзором игрового процесса Clive Barker’s Hellraiser: Revival — нового экшен-хоррора на выживание, выход которого на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и в Steam запланирован на 8 октября 2026 года. Закадровый текст читает Ксалавье Нельсон-младший, подаривший голос главному герою Эйдану Линчу; видео рассказывает о том, как ваше пугающее путешествие в мрачный мир Лабиринта подарит уникальные, но в то же время знакомые ощущения поклонникам жанров хоррор-выживания и экшена.

Боевая система в Clive Barker's Hellraiser: Revival отличается жестокостью и реалистичностью. В вашем распоряжении окажется богатый арсенал: от мощного оружия ближнего боя до взрывоопасных огнестрельных стволов — способов изгнать приспешников ада будет предостаточно. Вам придётся действовать с умом: уклоняться от атак, искать боеприпасы и средства для лечения, расставлять ловушки и выменивать улучшения, чтобы выжить в схватках с культистами, «бегунами», «взрывающимися» врагами, «недостойными» и прочими кошмарами.

Здесь на помощь приходит «Конфигурация Бытия». Используйте сверхъестественную силу этой таинственной шкатулки-головоломки, чтобы швырять предметы во врагов, сжигать их огнём и совершать многое другое. Направляйте эту мощь против противников, собирайте их «Страдания» и обрушьте на них абсолютное разрушение — те самые печально известные Адские цепи.