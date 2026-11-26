Студия Saber Interactive опубликовала патч 1.3 для хоррора Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Обновление затрагивает все платформы и включает как улучшения игровых механик, так и обширный список исправлений.

В разделе боевой системы разработчики повысили отзывчивость уклонений и тайминги комбо в ближнем бою, усилили ощущение попадания от ножевых атак и доработали поведение стрелкового оружия у игрока и противников. Сектанты и Недостойные теперь отшатываются от сильных ударов. Изменения коснулись и искусственного интеллекта: радиус обзора сектантов уточнили, дистанцию обнаружения и изучения трупов скорректировали, а после окончания боя враги запоминают последнюю позицию игрока. Кроме того, сектанты реже стреляют вслепую из-за укрытий, а встреча с Обнимающим в Катакомбах убрана на всех сложностях, кроме Hellraiser.

В игровой части добавлены новые анимации смерти персонажа и ползунок покачивания камеры, а также перебалансированы сложность и таймер погони на участке Взгляд Левиафана. В настройках появился ползунок угла обзора, обновлена панель Сообщения дня. Среди визуальных правок — улучшенные эффекты крови при попадании в голову из огнестрельного оружия и уменьшенное количество искр. Также доработано звучание Пистолета, Револьвера и Штурмовой винтовки, звук толчка тяжёлой двери и момент запуска боевой музыки.

Отдельный крупный блок посвящён исправлениям. Устранены зависания и вылеты, в том числе при установке медвежьего капкана в месте появления Недостойного, при приближении к точке сохранения рядом со спящим Недостойным и в первой схватке с Бруно. Исправлены множественные блокировки прогресса: невозможность попасть по жаровням в бою с Шарлоттой, сбои в последовательностях с Болтуном, застревания за кубом и закрывающимися дверями, а также проблема с воротами Центрального узла при открытии меню паузы во время анимации куба. Отдельно решены застревания на лестницах, в геометрии уровня во время боя с Сестрой Милосердия и на контрольной точке Главного зала.

На Steam исправлен вылет при загрузке любого сохранения после обновления 1.2 и починена разблокировка достижений «Изобретатель», «Библиотекарь», «Не время для споров» и «В пустоте нет жизни, только смерть», а также «Снимающий головы». На Steam Deck и Xbox Play Anywhere также устранены проблемы с достижениями и мерцанием краёв объектов при включённом FSR. На PlayStation 5 добавлена поддержка режима энергосбережения и исправлены повторяющиеся вылеты с ошибкой CE-107101-0. Владельцам Xbox Series X|S устранили зависание на экране переноса сохранения из демоверсии.