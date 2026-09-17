Saber Interactive выпустили для хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival демоверсию и трейлер фракции Алая церковь

Saber Interactive объявили о выпуске демонстрационной версии Clive Barker’s Hellraiser: Revival в цифровом сервисе Steam. Одновременно с этим создатели представили свежий кинематографичный трейлер под названием Scarlet Church Trailer, который знакомит игроков с одной из ключевых противоборствующих сторон. Выход этих материалов позволяет фанатам культовой франшизы ужасов впервые лично соприкоснуться с игровым процессом и оценить мрачную атмосферу проекта. Пользователи могут прямо сейчас бесплатно загрузить ознакомительную версию игры, чтобы подготовить своё тело к полноценному погружению в кошмар на грядущем релизе.

Сюжетная линия демоверсии засылает игроков в опасные лабиринты чудовищного ада, где им предстоит столкнуться с жестокими представителями культа Алой церкви. Эта зловещая организация сумела захватить в своё полное распоряжение ценную шкатулку-головоломку, известную под официальным названием Конфигурация Генезиса. Игрокам предстоит познакомиться с главными действующими лицами этой истории, узнать их извращённые мотивы и попытаться выжить в постоянно меняющемся царстве ночных кошмаров. В процессе прохождения пользователи смогут освоить базовые элементы боевой системы, опробовать функции создания предметов и решить несколько пространственных загадок.

Главным антагонистом представленного игрового отрезка выступает харизматичный лидер культа по имени Марлоу, который преследует личные коварные цели. В его распоряжении находится целая армия нечестивых священников, сектантов и религиозных фанатиков, готовых пролить кровь любого чужака. Представители Алой церкви активно вербуют в свои ряды безумцев, осмелившихся позариться на богохульные дары и искушения преисподней. Помимо сектантов игрокам также предстоит встретиться лицом к лицу с другими культовыми опасностями франшизы, включая легендарного сенобита Пинхеда, которого официально озвучил актёр Даг Брэдли.

Выпущенный демонстрационный фрагмент призван наглядно продемонстрировать техническое качество проекта, особенности интерфейса и механики взаимодействия с окружением. Разработчики подчеркнули, что данный билд является лишь небольшой частью амбициозной истории, создаваемой при непосредственном участии писателя Клайва Баркера.