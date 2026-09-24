Saber подтверждает: Hellraiser: Revival на Nintendo Switch 2 не подвергнется цензуре

Релиз Hellraiser: Revival запланирован на 8 октября; игра позиционируется как бескомпромиссное возвращение к культовой серии Клайва Баркера. В предстоящем хорроре будут присутствовать те же темы для взрослой аудитории, натуралистичное насилие и сексуальный подтекст, что и в оригинальной кинофраншизе.

Несмотря на жёсткий контент, хоррор от Saber успешно прошел проверку рейтинговых комиссий без каких-либо сокращений. Ранее в этом году креативный директор Saber Тим Уиллитс заявил: «Могу сказать, что мы получили рейтинг ESRB — и это отличный результат, — причём нам не пришлось ничего вырезать ради этого».

В связи с выходом версии для Nintendo Switch 2 возникли опасения, что игра все же может подвергнуться цензуре на этой портативной консоли. Хотя фанаты заметили незначительные элементы цензуры в демоверсии для ПК, релизная версия для портативного устройства будет полностью идентична версиям для Xbox, PlayStation и ПК.

В комментарии для FRVR представитель Saber подтвердил, что версия для Nintendo Switch 2 ничем не будет отличаться от версий для других платформ.

Clive Barker's Hellraiser: Revival будет содержать идентичный контент на всех платформах. Геймплей призван раздвигать границы дозволенного и не будет подвергаться цензуре, в том числе и в версии для Nintendo Switch 2.

Опасения пользователей Nintendo Switch 2 вполне обоснованны. Так, ранее в этом году на этой платформе вышла в цензурированном виде эпизодическая приключенческая игра Dispatch: ради соблюдения политики Nintendo в отношении контента из порта были удалены откровенные сцены и даже некоторые жесты.

Тем не менее, что касается Hellraiser: Revival, никакой цензуры не планируется — ни для консольных версий игры в целом, ни конкретно для версии этого хоррора для Nintendo Switch 2. Хотя некоторые игровые ассеты, вероятно, будут изменены ради оптимизации производительности, сам контент останется неизменным.