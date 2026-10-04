Saber работали с Клайвом Баркером над "лучшей адаптацией Восставшего из ада", вдохновляясь повестью

Hellraiser Revival от студии Saber Interactive — это смелый новый взгляд на культовую хоррор-франшизу Клайва Баркера в формате видеоигры. Несмотря на то, что история серии знала как взлёты, так и падения, команда разработчиков поставила перед собой амбициозную цель: создать «лучшую адаптацию "Восставшего из ада"» на сегодняшний день.

В интервью IGN нарративный директор Энтони Де Фолт признался, что до начала работы над проектом не был знаком с этой серией.

Впервые я познакомился с "Восставшим из ада", когда приступил к работе над проектом. Я начал с повести The Hellbound Heart. Прочитал ее дважды. Позволил ей "отлежаться" в сознании, пока по-настоящему не понял, что именно Клайв Баркер хотел донести этим произведением.

Де Фолт пояснил, что цель Hellraiser Revival — не просто эксплуатировать известную франшизу.

Мы стремились создать лучшую адаптацию "Восставшего из ада" из всех когда-либо существовавших. Признаю, это невероятно амбициозная задача, и, возможно, нам не удастся ее полностью реализовать. Но мы посчитали, что сам процесс попытки создать нечто подобное — это достойный вызов.

Хотя сам Де Фолт до участия в проекте не видел фильмов серии, в студии работало множество преданных фанатов, с энтузиазмом взявшихся за воплощение этой вселенной в жизнь. Поскольку это первая в истории видеоигра по жестокому миру Клайва Баркера, команда старалась сохранить верность визуальному стилю фильмов и тематике оригинальной книги.

При этом задача Де Фолта заключалась не только в создании качественного сюжета, но и в том, чтобы предложить свежий взгляд, свободный от влияния фанатских стереотипов. В конце концов, любой, кто видел, насколько фильмы серии порой грешили избыточным фан-сервисом, понимает: иногда необходим свежий взгляд, чтобы вернуться к истокам.

Я решил выступить в роли своеобразного фильтра: как только я почувствовал, что полностью уловил дух оригинального "Восставшего из ада", стало ясно — игра будет напоминать оригинал и вызывать те же эмоции, но всё остальное мы можем изменить. Я не хотел ограничиваться лишь теми элементами, которые уже были заложены в предыдущих произведениях франшизы. К тому же, откровенно говоря, многие из этих материалов не пользуются особым уважением даже у самих фанатов

Помимо развития тем, заложенных в оригинальном рассказе Клайва Баркера, команда стремилась наделить культового персонажа Пинхеда большей субъектностью. Игроки не смогут управлять Пинхедом напрямую, однако он играет более значимую роль в сюжете, который строится вокруг тайны, неразрывно связанной с этим персонажем; при этом все решения были одобрены самим Клайвом Баркером.

Думаю, мы с Клайвом сошлись в понимании того, в чем заключается душа и сердце "Восставшего из ада". Всё началось с совместных мозговых штурмов, после которых мы, вложив в работу всю душу, написали сценарий. Когда мы показали ему наработки, он отреагировал так: "Обалдеть, ребята, это именно то, что нужно". Сложилось впечатление, что он всегда хотел выйти за рамки киновоплощений и раскрыть вселенную "Восставшего из ада" так, как это сделали мы в игре.