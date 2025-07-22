"Секс, кровь и ужас": Saber Interactive анонсирует хоррор по вселенной "Восставший из ада" - Clive Barker's Hellraiser

Сегодня в игровой индустрии произошло неожиданное возвращение культовой хоррор-вселенной: "Восставший из ада" снова выходит на передний план, на этот раз — в виде полноценной одиночной видеоигры. Новый проект под названием Clive Barker's Hellraiser: Revival разрабатывает студия Saber Interactive — авторы зрелищных и безжалостных боевиков вроде Painkiller и Warhammer 40,000: Space Marine 2, прекрасно знакомые с визуальной агрессией и атмосферной жестокостью.

Hellraiser: Revival будет сюжетным хоррором от первого лица, вдохновлённым первыми двумя фильмами серии. Игроки возьмут на себя роль Айдана, который попытается спасти свою девушку Санни из мрачного и потустороннего Лабиринта, используя загадочную головоломку под названием "Конфигурация Генезис". Ключевыми элементами игры станут Ценобиты — искажённые создания боли и наслаждения — а также философия страха, желания и одержимости, которая с самого начала отличала франшизу "Восставший из ада" от других ужасов.

Важно отметить, что сам Клайв Баркер, создатель вселенной, принимает активное участие в разработке проекта, выступая в роли креативного наставника. Он следит за соответствием лора, визуальной стилистики и общего духа своему оригинальному видению. Также подтверждено, что роль Пинхеда вновь исполнит Даг Брэдли — это первая его работа в образе культового антагониста за последние годы.

Несмотря на то, что сюжет Revival не будет напрямую продолжать события фильмов, игра станет самостоятельной историей в той же мрачной вселенной, наполненной визуальными кошмарами, философскими подводными течениями и телесным ужасом.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Дата релиза пока не раскрыта. Зато игру уже можно добавить в список желаемого.