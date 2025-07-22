"Секс, кровь и ужас": Saber Interactive анонсирует хоррор по вселенной "Восставший из ада" - Clive Barker's Hellraiser

Сегодня в игровой индустрии произошло неожиданное возвращение культовой хоррор-вселенной: "Восставший из ада" снова выходит на передний план, на этот раз — в виде полноценной одиночной видеоигры. Новый проект под названием Clive Barker's Hellraiser: Revival разрабатывает студия Saber Interactive — авторы зрелищных и безжалостных боевиков вроде Painkiller и Warhammer 40,000: Space Marine 2, прекрасно знакомые с визуальной агрессией и атмосферной жестокостью.
Hellraiser: Revival будет сюжетным хоррором от первого лица, вдохновлённым первыми двумя фильмами серии. Игроки возьмут на себя роль Айдана, который попытается спасти свою девушку Санни из мрачного и потустороннего Лабиринта, используя загадочную головоломку под названием "Конфигурация Генезис". Ключевыми элементами игры станут Ценобиты — искажённые создания боли и наслаждения — а также философия страха, желания и одержимости, которая с самого начала отличала франшизу "Восставший из ада" от других ужасов.
Важно отметить, что сам Клайв Баркер, создатель вселенной, принимает активное участие в разработке проекта, выступая в роли креативного наставника. Он следит за соответствием лора, визуальной стилистики и общего духа своему оригинальному видению. Также подтверждено, что роль Пинхеда вновь исполнит Даг Брэдли — это первая его работа в образе культового антагониста за последние годы.
Несмотря на то, что сюжет Revival не будет напрямую продолжать события фильмов, игра станет самостоятельной историей в той же мрачной вселенной, наполненной визуальными кошмарами, философскими подводными течениями и телесным ужасом.
Clive Barker’s Hellraiser: Revival выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Дата релиза пока не раскрыта. Зато игру уже можно добавить в список желаемого.
Я всегда читал как восставший из зада 😅
И судя по его лицу очень острого.
не будем делать поспешных выводов. они сначала обещаю, ну а на выходе соя получается.
О, содомиты. Туалетным ершиком будут анал прочищать?
Одиночный ужастик от крупной студии умелых людей и автора оригинала... На самом деле, как не странно, не такая уж редкость в последнее время (Chronos, SilentHill, ILL, Resident новый), но разве бывает много хороших игр? - нет, давайте их всех.
И здохнет она снова так же быстро как и все хоррор игры в стиме,через год после релиза
Какую то шаболду спасать опять. Я пас.
секс - это хорошо_ // Вэка Борг
смотря с кем. Привет из "Черного зеркала" первый сезон первая серия.
Свинья тоже человек.
Впринципе задумка не плохая
Какая безвкусная банальщина, хотя с Пинхедом можно было столько всего придумать(
ну если судить по четвёртой части всё закончится хорошо и иглоголовый будет побеждён
Есть комиксы с продолжениями