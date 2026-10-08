Состоялся релиз жуткого хоррора Clive Barker's Hellraiser: Revival

Компания Saber Interactive объявлила, что долгожданный экшен-хоррор на выживание Clive Barker’s Hellraiser: Revival вышел на Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Вас ждёт новая оригинальная история, ставшая каноническим дополнением к адскому миру легендарной серии Клайва Баркера «Восставший из ада» (Hellraiser).

Откройте для себя новую пугающую главу культовой хоррор-серии, какой вы ее ещё никогда не видели. Раскройте проклятую силу «Конфигурации Бытия» (Genesis Configuration) и отправляйтесь в адский поход, чтобы спасти свою возлюбленную из глубин преисподней, попутно сражаясь с темными силами, жаждущими обрушить Ад на Землю.

В Clive Barker's Hellraiser: Revival к своей роли Пинхеда возвращается Даг Брэдли — актёр, который навсегда вписал этот образ в наши кошмары почти 40 лет назад. Хватит ли у вас смелости выжить в схватке с демоническими сенобитами и легионами фанатичных культистов, поклоняющихся им?