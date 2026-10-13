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Clive Barker's Hellraiser: Revival 08.10.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
7.9 274 оценки

Сценарист Зак Томпсон посвятил новый комикс по "Восставшему из ада" одержимому мастурбацией стримеру

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Культовая хоррор-франшиза "Восставший из ада" получила неожиданное сюжетное развитие с акцентом на реалии современной интернет-культуры. Сценарист комиксов Зак Томпсон, работавший над сериями "Люди Икс" и "Стражи Галактики" для издательства Marvel, выпустил графическую новеллу Hellraiser Resurrections: The Onanistic Ritual. Главным действующим лицом мрачной истории стал сетевой стример, страдающий патологической зависимостью от самоудовлетворения. Выпуском серии занимается издательство Boom! Studios совместно с книжным холдингом Penguin Random House.

В рамках специальной трансляции у стримера Bawkbasoup автор раскрыл провокационную завязку выпуска. Центральным персонажем графической новеллы выступил стример по имени Маркверс, зацикленный на процедурах улучшения внешности и непрерывном поиске плотских стимуляций. По сюжету герой проводит дни напролет перед монитором и постепенно погружается в состояние полного эмоционального вакуума. Стремясь преодолеть порог притупившихся чувств, персонаж решает провести темный обряд и призвать демонических созданий из лабиринта Левиафана.

Основная идея заключалась в том, как выглядел бы Фрэнк из оригинального фильма в 2026 году. Это персонаж, который все время находится исключительно в поисках удовольствия, пока процесс не отупляет мозг, заставляя заходить все дальше и дальше.
- Зак Томпсон, сценарист комикса

Правообладатели предоставили автору творческую свободу с одним жестким условием, запретив задействовать в сюжете канонического лидера сенобитов Пинхеда. В качестве альтернативы сценарист выбрал культового монстра по кличке Щелкунчик, назвав его вторым по выразительности созданием во всей вселенной. Именно к этому демону с натянутой на челюсти кожей обращается одурманенный стример, рассчитывающий расширить границы чувственного опыта через невыносимые истязания плоти.

Концепция и сценарий выпуска получили прямое одобрение создателя первоисточника Клайва Баркера. Несмотря на возраст свыше 70 лет, мэтр темного фэнтези лично изучил присланные материалы на бумаге, оставил на полях страниц рукописные заметки и переслал автору фотоотчет с комментариями. Основатель франшизы поддержал интеграцию специфического сетевого сленга и современных сексуальных девиаций в традиционную мифологию темного культа.

Релиз графической новеллы состоялся одновременно с выходом новой видеоигры по мотивам франшизы для персональных компьютеров и консолей.

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