В новом дневнике разработчиков Clive Barker's Hellraiser: Revival Дуг Брэдли рассказал о возвращении к роли Пинхеда

Boss Team Games и Saber Interactive выпустили новый дневник разработчиков Clive Barker's Hellraiser: Revival, в котором актёр Даг Брэдли рассказывает о возвращении к роли Пинхеда, культового сенобита из киносерии.

Впервые я работал над видеоигрой 30 лет назад. Я провёл целый день в полном гриме и костюме. Я отработал весь день, и больше ничего об этом не слышал. И вот, 30 лет спустя, мы здесь.

В видео также показано, как команда разработчиков «использует самые первобытные элементы серии, чтобы впервые воплотить печально известную вселенную в видеоигре», опираясь на лор из фильмов, книг, комиксов и многого другого. Игра будет представлять собой новый сюжет, в котором главный герой Эйдан оказывается в отчаянной борьбе за выживание.

Вам придётся спуститься глубоко в недра ада, чтобы спасти свою девушку Санни, и, согласно последней информации, это обещает быть по-настоящему удивительным.

От сюжета до игрового процесса, эффектов и многого другого — в результате получилась леденящая душу игра, которая наделяет игроков невероятными способностями, соединяющими наш мир с миром Лабиринта и грандиозными планами Сенобитов.

В роли Эйдана вы столкнётесь со своими самыми глубокими страхами и «самыми извращёнными мерзавцами, культистами и существами Ада», используя силу головоломки «Конфигурация Генезиса» и набор более традиционного, земного оружия.

Clive Barker's Hellraiser: Revival выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.