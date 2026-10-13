YouTube восстановил канал стримера, удаленного из-за демонстрации геймплея Clive Barker's Hellraiser: Revival

Французский ютубер и стример j0nathan объявил о возвращении своего YouTube-канала. После почти трех недель бана платформа восстановила не только аккаунт, но даже спорное видео, за которое канал был удален.

Канал с примерно 190 тысячами подписчиков и более чем 3000 роликами (создавался около 10 лет) был полностью удален в начале октября. Причиной стал геймплейный ролик по хоррору Clive Barker’s Hellraiser: Revival от Saber Interactive. В начале игры есть откровенная сцена с наготой и элементами BDSM. Автор заявлял, что заблюрил все подобные моменты черными прямоугольниками и поставил метку "Не для детей", но не установил возрастное ограничение, посчитав, что остальной контент сопоставим с Resident Evil. YouTube сначала снял видео за нарушение правил о наготе и сексуальном контенте, а вскоре полностью удалил канал, ссылаясь на "серьезные или повторные нарушения" политики в отношении секса и наготы.

j0nathan активно обжаловал решение, привлекал внимание в соцсетях, обращался к контактам и СМИ. Первым о ситуации подробно рассказал IGN, после чего подключились другие издания. Автор подчеркивал, что апелляции, похоже, обрабатывались автоматически, а не людьми, и что он был близок к потере основного источника дохода и десятилетней работы.

13 октября 2026 года ютубер сообщил о "чуде": канал восстановлен, YouTube подтвердил отсутствие нарушения правил, а видео по Hellraiser снова появилось в сети (хотя автор все равно собирается его удалить на всякий случай). Он поблагодарил контакты, IGN, другие медиа и подписчиков за поддержку в эти "три недели кошмара" и пообещал сегодня вечером выпустить подробный ролик о произошедшем. Случай вызвал бурное обсуждения о работе автоматической модерации YouTube, непоследовательности в применении правил и рисках для авторов, освещающих взрослый контент в играх.