Clive Barker's Undying оживает: вышло обновление мода Undying-Renewal с новыми возможностями и уровнем "Ультра-кошмар"

В преддверии Хэллоуина поклонники классического хоррора Clive Barker’s Undying получили прекрасный подарок — свежую версию масштабного мода Undying-Renewal 1.5, который не только освежает культовый шутер 2001 года, но и делает его полностью совместимым с современными ПК.

Undying-Renewal — это настоящий ремастер, созданный силами фанатов. Мод исправляет старые ошибки, улучшает баланс, оптимизирует геймплей и восстанавливает элементы, вырезанные из оригинала. Кроме того, он добавляет контент, ранее доступный лишь в версии для PlayStation 2, а также поддерживает современные широкоформатные разрешения. Особого внимания заслуживает новый лаунчер, значительно упрощающий установку пользовательских миссий и модификаций.

Версия 1.5 предлагает множество свежих улучшений. Теперь NPC могут вести разговоры, когда бездействуют — благодаря этому в игре зазвучали десятки реплик, записанных ещё два десятилетия назад, но так и не попавших в оригинальный релиз. Также были обновлены субтитры, улучшен мультиплеер (добавленный в версии 1.4), переработан искусственный интеллект и устранён ряд технических ошибок.

Главным нововведением стал новый уровень сложности — «Ультра-кошмар». Он рассчитан на опытных игроков и радикально усиливает врагов, ограничивает количество лечебных предметов (не более двух) и ослабляет защитный щит, который теперь нужно улучшать вручную. Этот режим превращает Undying в настоящий вызов даже для ветеранов жанра.

Любопытно, что мод не затрагивает визуальную часть игры напрямую. В Undying-Renewal 1.5 реализован только Detail Textures Patch, который позволяет отображать текстуры в полной детализации. Тем, кто хочет увидеть игру в новом графическом облике, стоит установить мод Undying Hidef, ремастерящий текстуры с помощью ИИ и повышающий их разрешение до 4K.

Обновлённый Undying-Renewal — идеальный способ вновь погрузиться в мрачную атмосферу классики Клайва Баркера. Хэллоуин — лучший момент, чтобы вернуться в мир кошмаров, где старые ужасы обретают новую жизнь.