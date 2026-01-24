Для классического шутера Clive Barker's Undying выпустили модификацию с трассировкой лучей

Моддер под псевдонимом Pathtraced Paradise представил первую версию своей модификации RTX Remix Path Tracing для игры Clive Barker’s Undying. Этот проект добавляет в классический шутер от первого лица поддержку трассировки пути в реальном времени и включает более тысячи обновленных текстур с материалами PBR, что призвано улучшить освещение и общую детализацию картинки.

Как отметил разработчик, он использовал нейросеть Topaz Gigapixel для масштабирования и повышения четкости всех текстур, после чего вручную дорабатывал те элементы, которые требовали дополнительного внимания. Для генерации карт PBR автор применял инструмент PBRFusion через интерфейс ComfyUI.

Данная демонстрационная версия RTX Remix охватывает первые 2 часа игрового процесса. Начальные локации подверглись серьезной переработке, чтобы обеспечить корректную работу с технологией трассировки пути. Поклонникам Clive Barker’s Undying может быть интересно оценить, как выглядит игра с современными графическими технологиями.

Загрузить модификацию можно на профильных ресурсах. Для корректной работы пользователям также потребуется предварительно установить Undying Renewal Mod. Автор настоятельно рекомендует ознакомиться с инструкцией по установке, которая идет в комплекте с файлами, чтобы избежать возможных ошибок при запуске.