Состоялся релиз Clock Tower: Rewind - переиздания классического хоррора из 90-х

Clock Tower: Rewind уже доступна на PC и консолях, и стартовый трейлер от WayForward напоминает, что культовый хоррор вернулся, как раз к Хэллоуину. Специалисты по 2D-графике переработали оригинал для современных платформ, сохранив его уникальный стиль, который впервые появился в 90-х годах на SNES. Игроки могут выбрать между переработанной и классической версиями, чтобы насладиться этим культовым survival horror.
В игре мы играем за Дженнифер, сироту, оказавшуюся в ловушке страшного поместья Барроуз. Преследуемая пугающим ножничником, она должна решать головоломки и избегать смертельных ловушек. Геймплей сочетает неспешные исследования и напряженные моменты выживания, где выборы влияют на сюжет.
Переиздание добавляет улучшенную графику, переработанное управление и анимированные ролики в стиле аниме, что делает Clock Tower: Rewind захватывающим возвращением классического хоррора.
Вообще, прикольная игра, как-то раньше и не знал о такой, попробовал летом, для своего времени наверное топ, учитывая вариативность. Графику бы в таком стиле рисованном, как на обложке, а то по сути это старая версия, в которую можно поиграть и на смартфоне. Еще не ясно, зачем она на PS5, по сути чисто из серии, кто на что собирает физические издания, просто все равно разницы там между теми же Switch не будет, разве что, может даже в сторону Switch лучше, так как пиксели будут сглажены.
Очередной хит фильки - игруля 90х за прайс игры современной 🤌
Ну консольщики, как всегда, страдают.)))
Зато у них физическое издание, если его не вскрывать, то потом только дороже уйдёт.
Это не повод гордиться))) Только хлам собираете.
чтот хорроров стало, хоть дупой ешь
у разработчиков настолько закончились идеи что делать. что они решили портировать старые игры на современные платформы. самое главное цена на них как будто это новая игра.