Состоялся релиз Clock Tower: Rewind - переиздания классического хоррора из 90-х

Clock Tower: Rewind уже доступна на PC и консолях, и стартовый трейлер от WayForward напоминает, что культовый хоррор вернулся, как раз к Хэллоуину. Специалисты по 2D-графике переработали оригинал для современных платформ, сохранив его уникальный стиль, который впервые появился в 90-х годах на SNES. Игроки могут выбрать между переработанной и классической версиями, чтобы насладиться этим культовым survival horror.

В игре мы играем за Дженнифер, сироту, оказавшуюся в ловушке страшного поместья Барроуз. Преследуемая пугающим ножничником, она должна решать головоломки и избегать смертельных ловушек. Геймплей сочетает неспешные исследования и напряженные моменты выживания, где выборы влияют на сюжет.

Переиздание добавляет улучшенную графику, переработанное управление и анимированные ролики в стиле аниме, что делает Clock Tower: Rewind захватывающим возвращением классического хоррора.