Хоррор на выживание Clock Tower получит переиздание для Switch, PS4, PS5, Xbox и ПК в начале 2024 года

WayForward, Sunsoft и Limited Run Games объявили, что расширенная версия оригинальной Clock Tower будет выпущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК в начале 2024 года. Это станет первым официально переведенным релизом игры ужасов на выживание. для Северной Америки и Европы, поскольку он будет переведен на английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.
Clock Tower — это игра в жанре хоррор, первоначально выпущенная для Super Famicom в 1995 году. Дженнифер и трех ее друзей усыновила новая странная семья. Однако все не так, как кажется, нужно убежать от Человека-ножниц, серийного убийцы, который преследует особняк, который должен был стать их новым домом.
Используя возможности Carbon Engine от Limited Run Games, эта новая версия Clock Tower сохраняет аутентичный игровой процесс, графику и звук оригинальной версии, а также добавляет современные функции и улучшения. К ним относятся новая вокальная тема в исполнении Мэри МакГлинн (серия Silent Hill), новое анимационное начало, ролики в стиле комиксов до и после игры, бонусная художественная галерея, сейв-стейты, несколько языковых вариантов и многое другое.
Лучшая часть серии, но к сожалению она устарела.
The Carbon Engine uses emulators for each supported platform, with some developed internally and others licensed.
Круто, что о серии вспомнили. Я не играл, но последняя часть, где можно ползать за сладкую школьницу, - привлекла внимание, её бы переиздали на пк, чтобы с эмулятором не возиться.
А я как раз на 'эмуле СНЕС играл и обоже))Какой это был ор))
Почему один из разработчиков одет как девчонка, но голос мужика? Стоит ли теперь играть, вижу впервые этот интересные проект.
умри уже. скулявое.
Это что же я тебе сделал?)