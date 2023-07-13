Хоррор на выживание Clock Tower получит переиздание для Switch, PS4, PS5, Xbox и ПК в начале 2024 года ©

WayForward, Sunsoft и Limited Run Games объявили, что расширенная версия оригинальной Clock Tower будет выпущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК в начале 2024 года. Это станет первым официально переведенным релизом игры ужасов на выживание. для Северной Америки и Европы, поскольку он будет переведен на английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Clock Tower — это игра в жанре хоррор, первоначально выпущенная для Super Famicom в 1995 году. Дженнифер и трех ее друзей усыновила новая странная семья. Однако все не так, как кажется, нужно убежать от Человека-ножниц, серийного убийцы, который преследует особняк, который должен был стать их новым домом.

Используя возможности Carbon Engine от Limited Run Games, эта новая версия Clock Tower сохраняет аутентичный игровой процесс, графику и звук оригинальной версии, а также добавляет современные функции и улучшения. К ним относятся новая вокальная тема в исполнении Мэри МакГлинн (серия Silent Hill), новое анимационное начало, ролики в стиле комиксов до и после игры, бонусная художественная галерея, сейв-стейты, несколько языковых вариантов и многое другое.