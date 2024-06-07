Представлен геймплейный трейлер переиздания 16-битного хоррора Clock Tower

На Guerrilla Collective мы также смогли увидеть Clock Tower Rewind в действии - переиздание классики ужасов, ставшей культовой игрой, которая вот-вот вернется на PC и консоли, а также получит физическое издание, о чем сообщает новый трейлер.

Новая версия разрабатывается 2D-специалистами из WayForward и, по сути, в точности повторяет стиль оригинала, вышедшего в 90-х годах на SNES. Это приключение можно определить почти как point-and-click, но оно определенно полное напряжения, учитывая жуткие ситуации, в которые попадает главная героиня.

В игре мы играем за юную сироту Дженнифер, гостью жуткого поместья Барроуз, которая оказывается запертой в страшном кошмаре, вынужденная спасаться от жутких существ, таких как знаменитый человек-ножницы, вооруженный огромными острыми ножницами.

Несмотря на более неторопливый темп, чем в экшенах этого жанра, Clock Tower — это, по сути, хоррор на выживание, в котором различные решения игрока влияют на ход сюжета и могут привести к различным концовкам.

Clock Tower Rewind заимствует сюжет и элементы из оригинала, но, разумеется, обновляет графику под современные разрешения и систему управления, делая её немного более плавной, хотя верность классике очевидна.

Кроме того, в новой версии появились анимационные ролики в японском стиле, которые увеличивают повествовательный потенциал. На презентации также было анонсировано физическое издание от Limited Run Games.

Точной даты выхода Clock Tower Rewind пока нет, но ожидается, что она появится в 2024 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.