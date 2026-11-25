Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Пополнить PlayStation Store
Купить Робуксы
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Док-станция UGREEN Docking Station 6-in-1
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Индустрия
ПК
Обновления
Железо
Консоли
Кино и сериалы
Софт
Одна из самых работоспособных сборок GTA 6 для AMD Radeon исчезла с GitHub
Гонка неофициальных ПК-портов GTA VI набирает обороты: уже 19 из 41 проектов запускают игру, а Belobug обошёл CGBJ
Gigabyte якобы уволила всю команду разработчиков Control Center после выявления причин микрофризов на видеокартах NVIDIA
Ветеран игровой прессы рассказал о скрытом рынке тестовых обзоров для крупных издателей
В студии Nekki внедрили тесты на выгорание и оплачиваемые саббатикалы перед релизом SPINE
Нейросети обрушили рынок аутсорса и лишили заказов студию на 100 разработчиков
Глава Rogue Duck Interactive предсказал полное принятие ИИ-игр игроками к 2030 году
Основатель Rogue Duck Interactive раскритиковал стримеров за ценники в 20 000 долларов и низкую рабочую этику
Мнения
Аналитика
От редакции
Творчество
Геймплей
Обзоры
Подборки
Ретро
Интервью
Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
Lost Judgment получила бета-версию русской нейро-озвучки от Arte AI
Чем российская Crystal of Atlan отличается от глобальной и почему наша версия лучше
Обзор Warhammer Survivors: знакомая формула Vampire Survivors, которой мешают собственные амбиции
Вайбкодинг против Rockstar: как энтузиасты с помощью ИИ за неделю перенесли GTA 6 на ПК
Hail to the Rainbow - как я нашла тепло в замёрзшем мире
Blair Witch - Русская озвучка
Call of Duty: Modern Warfare 4. Кино длиной в 7 лет и финал ребута подсерии
Файлы
Геймплей
Транспорт
Русификаторы и переводы
Оружие
Неигровые персонажи (NPC)
Одежда
Для взрослых 18+
Модели
Resident Evil 4
Stellar Blade
Cyberpunk 2077
Grand Theft Auto 6
The Witcher 3: Wild Hunt
Phantom Blade Zero
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Euro Truck Simulator 2
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
People Playground
Resident Evil 2
Resident Evil Requiem
Читы
Таблицы
Чит-моды
Сохранения
Трейнеры
Редакторы
Исправления
Unlocker'ы
Коды
Euro Truck Simulator 2
Crusader Kings 3
Phantom Blade Zero
Hearts of Iron 4
Grand Theft Auto 5
Cyberpunk 2077
FlatOut
Red Dead Redemption 2
My Summer Car
Grand Theft Auto 4
No Asteroids
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Гайды
Геймплей
Секреты
Предметы
Прохождения
Билды
Классы
Локации
Достижения
Grand Theft Auto 6
World of Warcraft
Bloodborne
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Phantom Blade Zero
The Witcher 3: Wild Hunt
Probably Stolen - Cyberpunk Pawnshop Simulator
Cyberpunk 2077
Crimson Desert
Chivalry 2
Lara Croft and the Guardian of Light
Forza Horizon 6
Форумы
Главный
Болталка
Железо
Программы и ОС
Консоли
Steam
Смартфоны
Кино
Grand Theft Auto 6
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Metro 2039
The Killing Antidote
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Lunarium
Phantom Blade Zero
Ratchet & Clank: Rift Apart
Teardown
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
GoreBox 27
Cyberpunk 2077
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Grand Theft Auto 6
Phantom Blade Zero
Resident Evil 4
Euro Truck Simulator 2
Stellar Blade
Grand Theft Auto 5
My Summer Car
Family Time
Crimson Desert
Resident Evil 2
Cyberpunk 2077
Atomic Heart: The CUBE
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Док-станция UGREEN Docking Station 6-in-1
Grand Theft Auto
Пополнить Steam
Пополнить PlayStation Store
Купить Робуксы
Добавить
системная
светлая
тёмная