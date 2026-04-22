После 14 лет разработки стимпанк-метроидвания Clockwork Ambrosia появится 12 мая в Steam

Издатель Omega Intertainment и разработчик Realmsoft объявили дату выхода Clockwork Ambrosia — стимпанк-метроидвании, которая появится на ПК через Steam уже 12 мая.

Проект создавался более 14 лет, и его авторы называют релиз важной вехой. Основатель Realmsoft Натан Хименц отметил, что команда стремилась построить метроидванию, в основе которой лежит свобода творчества и эксперимент, и теперь игроки наконец смогут сами исследовать этот мир.

Clockwork Ambrosia — это динамичный 2D-экшен с глубокой системой кастомизации оружия. Игроки смогут собирать собственный арсенал из модульных улучшений: от разветвлённых залпов, заполняющих экран, до мощных ракетных атак и точных снайперских выстрелов.

Главная героиня — инженер дирижабля Айрис, которая после катастрофы оказывается на загадочном острове Аспида. Вместо привычной жизни её встречает опустевший мир, захваченный машинами и странными существами. Постепенно выживание превращается в расследование масштабной тайны исчезновения населения острова.

Игроков ждёт разнообразный стимпанк-мир с биомами от небесных городов до затопленных руин и грибных лесов. В путешествии Айрис встретит как союзников, включая искусственный интеллект, так и необычных обитателей, постепенно раскрывая историю падения Аспиды.

В игре заявлено более 150 модификаций оружия, шесть типов вооружения, система быстрого крафта и нелинейное исследование мира. Всё это дополняется рисованной графикой и оригинальным саундтреком Johnny Stixx.