Авторы Clockwork Revolution посмеялись над спекуляциями вокруг даты выхода игры

На прошлой неделе на сайте IMDB появилось информация о том, что Clockwork Revolution может выйти в 2025 году. Это было сделано на основании объявления, которое якобы разместил актер, озвучивающий несколько предстоящих игр, в котором, судя по всему, были указаны даты выхода, а также кодовые названия игр.
Хотя легитимность этого объявления так и не была подтверждена, компания inXile, разработчик грядущей игры, обратилась к X, чтобы посмеяться над этой ситуацией
Анонсированная в прошлом году Xbox Game Studios, "стимпанковская ролевая игра от первого лица" находится в разработке у InXile Entertainment.
Над игрой работают игровой директор Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андерсон, оба из которых работали над легендарной стимпанк-ролевой игрой Arcanum.
Clockwork Revolution выйдет для Xbox Series X/S и PC через Steam и будет доступна с Game Pass. Судя по дебютному трейлеру, игра "придет в свое время".
Подскажите что с вашим сайтом ,ни с телефона ни с компа на провайдере ростелеком пытался войти и писало о незащищенном подключении.
Ни с одного браузера не смог войти .
Хотя позавчера было норм // Sanya Kcity
У меня вчера такая же байда полдня была. Ночью нормализовалось. Скорее всего снова выкопали у украли кусок кабеля. Необходимо скинуться и нанять вооружённый патруль на охрану всей протяжённости кабелепровода. Желательно тяжеловооружённый и с поддержкой с воздуха.
Если у вас возникли трудности при использовании наших услуг - напишите нам в ЛС. Будем рады вам помочь! // Пользователь VK
Как-то слишком жирно получается, если Майки почти все свои анонсированные игры уже в 2025 выпустят. Потом-то что выпускать? Плюс рядом с ГТА6 явно лучше не соваться в конце года. Скорее всего, Perfect Dark, Clockwork Revolution, Forza Horizon 6 (потому что уже почти три года с релиза последней игры, а анонса нет), да и Гирзы, думаю, тоже - всё выйдет в 2026.
Концепт интересный очень, надеюсь она просто выйдет КОГДА НИБУДЬ