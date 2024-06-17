Авторы Clockwork Revolution посмеялись над спекуляциями вокруг даты выхода игры

На прошлой неделе на сайте IMDB появилось информация о том, что Clockwork Revolution может выйти в 2025 году. Это было сделано на основании объявления, которое якобы разместил актер, озвучивающий несколько предстоящих игр, в котором, судя по всему, были указаны даты выхода, а также кодовые названия игр.

Хотя легитимность этого объявления так и не была подтверждена, компания inXile, разработчик грядущей игры, обратилась к X, чтобы посмеяться над этой ситуацией

Анонсированная в прошлом году Xbox Game Studios, "стимпанковская ролевая игра от первого лица" находится в разработке у InXile Entertainment.

Над игрой работают игровой директор Чад Мур и главный дизайнер Джейсон Андерсон, оба из которых работали над легендарной стимпанк-ролевой игрой Arcanum.

Clockwork Revolution выйдет для Xbox Series X/S и PC через Steam и будет доступна с Game Pass. Судя по дебютному трейлеру, игра "придет в свое время".