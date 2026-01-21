Авторы Wasteland готовят стимпанк-революцию в своей первой AAA-RPG от первого лица Clockwork Revolution

Студия inXile Entertainment под руководством ветерана индустрии Брайана Фарго готовится к выпуску, пожалуй, самой масштабной игры за всю свою историю. В недавнем интервью Фарго признался, что ролевая игра Clockwork Revolution, находящаяся в разработке уже шесть лет, станет самым амбициозным проектом студии, превосходящим предыдущие работы «примерно в десять раз».

Ключевой целью команды является перенос глубины вариативности и реактивности мира, которыми славились их изометрические хиты вроде Wasteland 3, в перспективу от первого лица.

Фарго заявил, что разработчики создают «примерно на 30% больше контента», чем любой игрок сможет увидеть за одно прохождение. Это необходимо для обеспечения реиграбельности и поддержки разных стилей игры.

Авторы считают принципиально важным позволить игрокам быть не только героями, но и настоящими злодеями.

Если вы не позволяете игроку быть плохим, заходить в эти темные переулки и видеть последствия, то у него никогда и не было свободной воли быть хорошим... Важно, чтобы игроки делали этот выбор сами, а не игра делала его за них.

— подчеркнул Фарго.

Система прокачки, улучшения гаджетов и модификации оружия в Clockwork Revolution обещает быть намеренно сложной и гибкой. Разработчики хотят, чтобы игроки спорили в интернете о «мете» и находили стратегии, которые даже не планировались самими создателями.

Игра перенесет геймеров в стимпанк-мегаполис Авалон, где протагонист, способный манипулировать временем, сможет менять историю и судьбы людей. И хотя некоторые видят в проекте сходство с BioShock Infinite, Фарго заверяет, что Clockwork Revolution — это уникальное сочетание мрачного юмора, сложной ролевой системы и глубокой вариативности, над которым трудятся ключевые создатели легендарной Arcanum.

Clockwork Revolution станет первым полноценным AAA-релизом inXile под крылом Xbox Game Studios. Дата выхода игры по-прежнему пока не объявлена, но это скоро может измениться. RPG могут показать во время Xbox Developer Direct, который пройдет вечером 22 января.