Авторы Wasteland готовят стимпанк-революцию в своей первой AAA-RPG от первого лица Clockwork Revolution

Студия inXile Entertainment под руководством ветерана индустрии Брайана Фарго готовится к выпуску, пожалуй, самой масштабной игры за всю свою историю. В недавнем интервью Фарго признался, что ролевая игра Clockwork Revolution, находящаяся в разработке уже шесть лет, станет самым амбициозным проектом студии, превосходящим предыдущие работы «примерно в десять раз».
Ключевой целью команды является перенос глубины вариативности и реактивности мира, которыми славились их изометрические хиты вроде Wasteland 3, в перспективу от первого лица.
Фарго заявил, что разработчики создают «примерно на 30% больше контента», чем любой игрок сможет увидеть за одно прохождение. Это необходимо для обеспечения реиграбельности и поддержки разных стилей игры.
Авторы считают принципиально важным позволить игрокам быть не только героями, но и настоящими злодеями.
Если вы не позволяете игроку быть плохим, заходить в эти темные переулки и видеть последствия, то у него никогда и не было свободной воли быть хорошим... Важно, чтобы игроки делали этот выбор сами, а не игра делала его за них.
— подчеркнул Фарго.
Система прокачки, улучшения гаджетов и модификации оружия в Clockwork Revolution обещает быть намеренно сложной и гибкой. Разработчики хотят, чтобы игроки спорили в интернете о «мете» и находили стратегии, которые даже не планировались самими создателями.
Игра перенесет геймеров в стимпанк-мегаполис Авалон, где протагонист, способный манипулировать временем, сможет менять историю и судьбы людей. И хотя некоторые видят в проекте сходство с BioShock Infinite, Фарго заверяет, что Clockwork Revolution — это уникальное сочетание мрачного юмора, сложной ролевой системы и глубокой вариативности, над которым трудятся ключевые создатели легендарной Arcanum.
Clockwork Revolution станет первым полноценным AAA-релизом inXile под крылом Xbox Game Studios. Дата выхода игры по-прежнему пока не объявлена, но это скоро может измениться. RPG могут показать во время Xbox Developer Direct, который пройдет вечером 22 января.
Wasteland 2 Щиииикарна.Wasteland 3 слишком консольная(упрощённая во всех аспектах) но тоже хорошая. Clockwork Revolution очень интригует.
А первый Wasteland?
Классно. Я очень люблю такой подход к разработке игр, ведь именно такие вещи делают игры максимально реиграбельными. Ты НЕ просто прошёл и забыл. Ты точно знаешь, что в игру можно возвращаться снова и снова, и каждый раз находить что-то новое уникальное. Вот бы почаще разработчики всего мира делали RPG с таким подходом... чтоб реально выбор был НЕ только в диалогах, но и чтоб выбор влиял на доступность контента. Чтоб был максимальный интерес перепройти игру снова. Точка.
Клонирование визуального стиля BioShock Infinite 10 летней давности с пафосными речами про революцию выглядит как дешевый прогрев гоев на предзаказы. Сказки про 30 процентов скрытого контента на деле означают лишь то что треть игры просто не успели доделать или это куча забагованных скриптов которые сломают прохождение. Студия всю жизнь клепавшая пошаговую изометрию физически не вывезет нормальную шутерную механику поэтому на релизе будет очередное деревянное позорище для наполнения геймпасса.
Что-то они сильно губу раскатали.
Если посмотреть на их игры, то это прямо небо и земля.
Сильно хорошо смотрится, по сравнению с их прошлыми играми. Не говорю что прошлые плохие, просто очень сильно отличаются.
Может Xbox помогли.
с днем рождения?
с днем рождения!
Эм, ну что-то сайт опоздал :D или рано поздравил :D 10 месяца вообще-то.
Может всё-таки чёрный юмор?
Вот что нашёл: «Девушка пишет письмо Деду Морозу: „Уважаемый Дед Мороз, когда в прошлом году я загадала желание найти мужика, я не имела в виду труп во время пробежки в парке“».