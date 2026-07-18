Брайан Фарго показал, как решения игрока в Clockwork Revolution могут изменить прошлое и будущее

Студия inXile Entertainment готовит амбициозную стимпанк-RPG Clockwork Revolution, действие которой развернется в мегаполисе Авалон. Глава студии Брайан Фарго обещает игрокам полную свободу действий. Главной фишкой игры станут манипуляции со временем: любое решение игрока изменит как прошлое, так и будущее, фактически переписывая законы жанра.

Эта механика наглядно показана в последней публикации студии в соцсети X. На примере одного здания видно, как обычный склад после вмешательства игрока в прошлом превращается в огромную верфь в будущем. Изменения затронут не просто сюжет, а архитектуру и географию всего города, что сделает каждое новое прохождение уникальным.

Для понимания контекста: на всех изображениях показана одна и та же локация. Это наглядно иллюстрирует, что действия игрока в прошлом не просто меняют сюжетную линию, но и визуально преображают локацию в настоящем времени, причем эти метаморфозы полностью соответствуют логике истории, — Брайан Фарго

Влияние времени ощутят на себе и живые люди. Например, члены банды Rotten Row Hooligans, с которыми игрок знакомится в самом начале. У каждого бандита свои цели, и их судьбы будут круто меняться в зависимости от временных парадоксов, созданных игроком.

Игра выйдет в 2027 году на ПК и Xbox Series X|S, минуя PlayStation 5. Точную дату релиза объявят позже.