Clockwork Revolution начиналась как ремейк Arcanum, также с душой Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Чед Мур уже намекал, что Clockwork Revolution каким-то образом выросла из Arcanum и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, двух культовых ролевых игр от покойной Troika Games. Теперь же директор игры и другие разработчики inXile рассказали о различных связях между играми в интервью Xbox Wire.
На вопрос "Как возникла идея Clockwork Revolution и как сформировалась команда для ее разработки?" Брайан Фарго, основатель и глава inXile, объяснил:
Идея родилась задолго до того, как мы закончили работу над Wasteland 3, когда я получил просьбу номер один - сделать ремейк Arcanum, которая, к вашему сведению, была не моей игрой! Это была игра Troika. Но это не останавливало людей, которые просили меня. Я уже любил этот жанр, но именно эти просьбы направили меня в нужное русло".
Далее Фарго объяснил, что стимпанк все еще дает простор для экспериментов, потому что он не так часто использовался в видеоиграх, особенно в ролевых.
После этого Мур объяснил, как все начиналось:
Когда я впервые заговорил с Брайаном о приходе в inXile, он предложил мне именно эту идею. Люди уговаривали его сделать ремейк Arcanum, мы с Джейсоном [Андерсоном, главным дизайнером игры] работали над ней, и ему было очень интересно сделать стимпанк-игру. Он подумал: "Что может быть лучше, чем нанять некоторых из тех, кто создал эту игру?". Я был его первым сотрудником, нанятым для того, что стало Clockwork Revolution, а вскоре после этого появился и Джейсон.
Затем Фарго добавил, завершая картину:
А еще стоит упомянуть, что эти ребята работали над первым Fallout и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, не говоря уже обо всех других замечательных RPG, в создании которых они принимали участие. Я не перестаю удивляться мастерству команды, которую мы собрали.
ну не знаю тут как то пожиже.
в чем проблема 3д то что 70% это визуал
а 2.5д это 70% это километры текста вот и все
Почему в принципе нельзя было сделать Arcanum если как я помню права на него были у Activision которой владеют майки и inxile entertainment тоже под майками.
Получится крутая и интересная игра 🔥
Посмотрим когда нибудь.
"Clockwork Revolution начиналась как ремейк Arcanum, также с душой Vampire: The Masquerade - Bloodlines" перечитал несколько раз и так и не понял что написано