Clockwork Revolution начиналась как ремейк Arcanum, также с душой Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Чед Мур уже намекал, что Clockwork Revolution каким-то образом выросла из Arcanum и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, двух культовых ролевых игр от покойной Troika Games. Теперь же директор игры и другие разработчики inXile рассказали о различных связях между играми в интервью Xbox Wire.

На вопрос "Как возникла идея Clockwork Revolution и как сформировалась команда для ее разработки?" Брайан Фарго, основатель и глава inXile, объяснил:

Идея родилась задолго до того, как мы закончили работу над Wasteland 3, когда я получил просьбу номер один - сделать ремейк Arcanum, которая, к вашему сведению, была не моей игрой! Это была игра Troika. Но это не останавливало людей, которые просили меня. Я уже любил этот жанр, но именно эти просьбы направили меня в нужное русло".

Далее Фарго объяснил, что стимпанк все еще дает простор для экспериментов, потому что он не так часто использовался в видеоиграх, особенно в ролевых.

После этого Мур объяснил, как все начиналось:

Когда я впервые заговорил с Брайаном о приходе в inXile, он предложил мне именно эту идею. Люди уговаривали его сделать ремейк Arcanum, мы с Джейсоном [Андерсоном, главным дизайнером игры] работали над ней, и ему было очень интересно сделать стимпанк-игру. Он подумал: "Что может быть лучше, чем нанять некоторых из тех, кто создал эту игру?". Я был его первым сотрудником, нанятым для того, что стало Clockwork Revolution, а вскоре после этого появился и Джейсон.

Затем Фарго добавил, завершая картину:

А еще стоит упомянуть, что эти ребята работали над первым Fallout и Vampire: The Masquerade - Bloodlines, не говоря уже обо всех других замечательных RPG, в создании которых они принимали участие. Я не перестаю удивляться мастерству команды, которую мы собрали.